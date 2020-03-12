Aşırı sağcı "Revolution Chemnitz" üyelerine hapis cezası

Aşırı sağcı "Revolution Chemnitz" üyelerinin terör örgütü kurmak ve üye olmak suçlamasıyla yargılandığı davanın Salı günü yapılan duruşmasında karar açıklandı. Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesi, aşırı sağcı "Revolution Chemnitz" örgütünün sekiz üyesini, iki yıl üç ay ile beş buçuk yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum etti. Mahkeme, yaşı 22 ile 32 arasında değişen sanıkları, terör örgütüne üye olmaktan suçlu buldu. 32 yaşındaki Christian K. ayrıca örgüt kurmak suçundan mahkum edildi. Sanıklardan beşinin ise terör örgütü üyeliği dışında, kamusal huzuru bozmak suçu işlediği de mahkeme tarafından tescil edildi.

Mahkeme sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, sanıkların sanal sohbet grupları üzerinden suç işlemek ve silah tedarik etmek için anlaştığı ve insanların ölümünü de göze alarak, Almanya Federal Cumhuriyeti'ndeki demokratik sistemi yıkma planları yaptığı belirtildi.

Federal Savcılık makamı, sanıkları hakkında üç ila beş yıl arasında değişen hapis cezaları talep etmiş, sanık avukatları ise terör örgütü kurma suçlamasını reddederek, bazı sanıklar için tahliye, bazıları için ise daha düşük cezalar verilmesini talep etmişti.

Örgütün eylem hazırlıkları

Yoğun güvenlik önlemleri altında Salı günü yapılan karar duruşmasında mahkemede Federal Savcılık, iddianamesini ağırlıklı olarak, sanıkların el konulan akıllı telefonlardaki yazışmalarına dayandırdı.

Almanya'nın doğusunda yer alan Chemnitz, sık sık aşırı sağcı eylemlerle gündeme gelen bir kent

İddianamede sanıkların iletişim ve planlama için bu sohbet gruplarını kullandığı ifade edildi. İddianameye göre en geç 2018'in Eylül ayından itibaren örgütsel bir yapıya bürünen "Revolution Chemnitz" adlı aşırı sağcı grup, demokratik hukuk devletini yıkacak "ölümcül eylemler" hazırlığı içindeydi. Örgütün ayrıca, yabancılara, siyasi muhaliflere ve devlet temsilcilerine karşı silahlı eylem hazırlığı içinde olduğu da söz konusu iddianamede yer aldı.

Mahkemede, zanlıların sistemi değiştirme amacında olduğu ve 2018‘in, Almanya'nın yeniden birleşme günü olan 3 Ekim tarihinde, detayları açıklanmayan bir eylem hazırlığı içinde olduğu ifade edildi. Bu eylemlere bir nevi hazırlık amacıyla, Chemnitz'de aralarında yabancıların da bulunduğu gençlere saldırı düzenlendiği ve bir İranlının bu olayda başına şişe ile vurularak yaralandığı, Christian K.‘nın grubun lideri olarak bu eylemi koordine edip hedefleri belirlediği ve söz konusu eyleme mahkemede yargılanan beş sanığın fiilen katıldığı da mahkeme heyeti tarafından karar açıklamasında dile getirildi.

Christine Lambrecht

Bakan Lambrecht: Dava tehlikeyi gözler önüne serdi

Mahkemenin kararını değerlendiren Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, davanın bir kez daha, "aşırı sağcı terör gruplarından kaynaklanan tehlikeyi ciddi bir şekilde gözler önüne serdiğini" ifade etti. "Bu terör grupları insanlara karşı nefret ve demokrasiyi aşağılama duygusundan besleniyor" diyen Bakan Lambrecht, Federal Savcılık ile güvenlik makamlarının, "sağ terörist yapıları açığa çıkarmak, suçlulardan hesap sormak ve takibat baskısını sürekli hissettirmek için el ele çalıştığını" vurguladı.

dpa,AFP / ET, JD

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