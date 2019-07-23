Aşırı sağcı NPD’li siyasetçinin muhtar seçilmesine tepki

Almanya'nın Hessen eyaletinde Altenstadt ilçesinde aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Partili (NPD) bir siyasetçinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) oylarıyla muhtar seçilmesi federal düzeyde tartışma yarattı.

Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU'nun lideri Annegret Kramp-Karrenbauer ve Genel Sekreteri Paul Ziemiak ile SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil seçime tepki gösterdi.

Wetterau'ya bağlı Altenstadt ilçesinin Waldsiedllung beldesinde Perşembe akşamı yapılan oylamada NDP'li Stefan Jagsch, CDU, SPD ve FDP'li temsilcilerin oyları ile oy birliği ile muhtar seçildi. Medyada yer alan haberlere göre, muhtar seçiminde karşı aday bulunmuyordu.

Hessenschau'ya konuşan CDU temsilcisi Norbert Szielasko, belde meclisinde tamamen partilerden bağımsız olduklarını belirterek, bir önceki muhtarın görevinden ayrılması nedeniyle yaklaşık 10 haftadır yerel bir yöneticinin bulunmadığını söyledi. Szielasko, NPD'nin temsilcisini seçmelerini "Başka biri yoktu, özellikle de daha genç olan, bilgisayardan anlayan, e-posta yazabilen" sözleriyle savundu.

CDU ve SPD yönetiminden tepki

CDU lideri Annegret Kramp-Karrenbauer, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, NDP Hessen eyalet teşkilatı başkan vekili Jagsch'ın muhtar seçildiği oylamanın iptal edilmesini istedi. Kramp-Karrenbauer, bu seçim karşısında "Üzüntü ve öfke" duymanın "son derece haklı" gerekçeleri bulunduğunu ifade etti.

CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak da, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, bu seçim karşısında şoke olduğunu belirterek, NPD'li bir siyasetçinin seçilmesinin "utanç verici" olduğunu söyledi. Ziemiak da, bu kararın düzeltilmesini beklediğini vurguladı.

Koalisyon ortağı SPD'nin Genel Sekreteri Lars Klingbeil da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NDP'li siyasetçinin seçiminin derhal iptal edilmesi gerektiğini vurguladı. SPD'nin bu konudaki tutumunun net olduğunu hatırlatan Klingbeil, "Nazilerle işbirliği yapmıyoruz! Hiçbir zaman! Bu federal düzeyde de, eyaletlerde de, belediyeler de geçerli" ifadesini kullandı.

Sosyal medyada tepki gösterildi

Aşırı sağcı NDP üyesi Jagsch'ın muhtar seçilmesi sosyal medyada da yankı buldu. SPD'li Göç ve Uyumdan Sorumlu eski Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Twitter hesabından yaptığın paylaşımda "SPD üyeleri NDP'ye oy mu verdiler??? Hessen'de kısa bir zaman önce bir belediye başkanı vuuldu. Sosyal demokratlar her yerde aşırı sağcılığa karşı mücadele veriyor. Tamamen şaşırmışlar mı?" ifadesini kullandı.

CDU'nun eski genel sekreteri Peter Tauber de, "Altenstadt'da CDU'lu üyelerin oyları ile NPD'nin bir yöneticisinin muhtar seçilmesi beni dehşete düşürdü" dedi. Tauber, "Radikal olanın devlet makamına gelmesinin önünü açan bir demokrat, üstlendiği göreve karşı sorumsuzca, yükümlülüklerini ve tarihi unutarak davranmış olur" ifadesini kullandı.

Federal Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı NDP'yi anayasa düşmanı olarak nitelendirmiş, ancak partinin kapatılması istemi ile 2017'de açılan davayı kapatılmanın anlamı olmayacağı gerekçesiyle reddetmişti.

AFP/JD,GA

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