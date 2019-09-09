 Aşırı sağcı NPD’li muhtarın seçimi iptal ediliyor | ALMANYA | DW | 09.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Aşırı sağcı NPD’li muhtarın seçimi iptal ediliyor

Almanya’nın Hessen eyaletinin bir beldesinde aşırı sağcı NPD’li siyasetçinin CDU, SPD ve FDP’nin oyları ile muhtar seçilmesinin ardından gelen tepkiler üzerine seçimin iptali için önerge verildi.

default

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Altenstadt ilçesinde aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Partili (NPD) Stefan Jagsch isimli siyasetçinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti (FDP) oylarıyla muhtar seçilmesinin yarattığı tartışma üzerine dokuz belde meclisinden yedisinin onayladığı önerge ile seçimin iptali istendi.

Hessen eyaletinin CDU'lu Avrupa Bakanı Lucia Puttrich, NPD'li Jagsch'ın oybirliği ile seçilmesini "kabul edilemez” olarak niteledi ve "yanlışın düzeltileceğini” kaydetti. İptalin Hessen eyaleti kanunlarına uygun olup olmadığını araştırılırken, aynı zamanda NPD'nin Hessen eyalet örgütünün başkan yardımcısı olan Jagsch iptal ile ilgili olarak yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Jagsch aynı zamanda NPD'nin Hessen eyalet örgütünün de başkan yardımcısı.

Jagsch aynı zamanda NPD'nin Hessen eyalet örgütünün de başkan yardımcısı.

Tartışma yaratan seçim

Altenstadt ilçesinde aşırı sağcı NPD'li siyasetçi Stefan Jagsch'ın muhtar seçilmesi federal düzeyde tartışma yaratmıştı.

Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU'nun lideri Annegret Kramp-Karrenbauer ve Genel Sekreteri Paul Ziemiak ile SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil seçime tepki göstermişti.

Wetterau'ya bağlı Altenstadt ilçesinin Waldsiedllung beldesinde Perşembe akşamı yapılan oylamada NDP'li Jagsch, CDU, SPD ve FDP'li temsilcilerin oylarını alarak oy birliği ile muhtar seçilmişti. Medyada yer alan haberlere göre, muhtar seçiminde karşı aday bulunmuyordu.

Önerdiğimiz linkler

Almanya’nın Hessen eyaletinin bir beldesinde aşırı sağcı NPD’li siyasetçinin CDU, SPD ve FDP’nin oyları ile muhtar seçilmesi tepki topladı. CDU lideri Kramp-Karrenbauer seçimin iptalini istedi. (09.09.2019)

Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı NPD'nin seçimler için hazırladığı seçim spotunun ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna karar verdi. (15.05.2019)

1950 yılındaki kuruluşundan bu yana Federal Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın adı çok sayıda skandala karıştı. İşte Alman iç istihbarat servisinin karıştığı bu skandallardan öne çıkanlar... (19.09.2018)

Hessen Radyo ve Televizyon Kurumu'na konuşan CDU temsilcisi Norbert Szielasko, belde meclisinde tamamen partilerden bağımsız olduklarını belirterek, bir önceki muhtarın görevinden ayrılması nedeniyle yaklaşık 10 haftadır yerel bir yöneticinin bulunmadığını söylemiş, NPD'nin temsilcisini seçmelerini "Başka biri yoktu, özellikle de daha genç olan, bilgisayardan anlayan, e-posta yazabilen” sözleriyle savunmuştu.

CDU ve SPD yönetiminden tepki

CDU lideri Kramp-Karrenbauer, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, NPD Hessen eyalet teşkilatı başkan vekili Jagsch'ın muhtar seçildiği oylamanın iptal edilmesini istemiş, bu seçim karşısında "üzüntü ve öfke” duymanın "son derece haklı” gerekçeleri bulunduğunu ifade etmişti.

CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak da, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, bu seçim karşısında şoke olduğunu belirterek, NPD'li bir siyasetçinin seçilmesinin "utanç verici” olduğunu söylemişti. Ziemiak da, bu kararın düzeltilmesini beklediğini vurgulamıştı.

Koalisyon ortağı SPD'nin Genel Sekreteri Lars Klingbeil da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, NPD'li siyasetçinin seçiminin derhal iptal edilmesi gerektiğini vurgulamış, SPD'nin bu konudaki tutumunun net olduğunu hatırlarak, "Nazilerle işbirliği yapmıyoruz! Hiçbir zaman! Bu federal düzeyde de, eyaletlerde de, belediyeler de geçerli” ifadesini kullanmıştı.

Federal Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı NPD'yi anayasa düşmanı olarak nitelendirmiş, ancak partinin kapatılması istemi ile 2017'de açılan davayı NPD'nin Almanya'da demokrasiyi kaldıracak "potansiyeli” olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

 

AFP, epd/JD,SSB,GA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Deutschland Hessen l NPD Stefan Jagsch zum Ortsvorsteher gewählt

Aşırı sağcı NPD’li siyasetçinin muhtar seçilmesine tepki 09.09.2019

Almanya’nın Hessen eyaletinin bir beldesinde aşırı sağcı NPD’li siyasetçinin CDU, SPD ve FDP’nin oyları ile muhtar seçilmesi tepki topladı. CDU lideri Kramp-Karrenbauer seçimin iptalini istedi.

Jüdischer Friedhof in Dortmund geschändet

Almanya'da aşırı sağ suçlar artıyor 14.08.2019

Alman hükümetinin aşırı sağ suçlarla ilgili bir soru önergesine verdiği yanıta göre, 2019’un ilk altı ayında ülke çapında aşırı sağ kaynaklı 8 bin 605 suç kayıtlara geçti.

Deutschland Symbolbild BKA

Almanya'da güvenlik birimleri aşırı sağ ile daha etkin mücadele planlıyor 19.08.2019

Almanya'da Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) aşırı sağcı gruplarla daha etkin mücadele etmesi için yeniden yapılandırılması planlanıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Aşırı sağcı NPD’li siyasetçinin muhtar seçilmesine tepki

Almanya’nın Hessen eyaletinin bir beldesinde aşırı sağcı NPD’li siyasetçinin CDU, SPD ve FDP’nin oyları ile muhtar seçilmesi tepki topladı. CDU lideri Kramp-Karrenbauer seçimin iptalini istedi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  