Aşırı sağcı AfD'li siyasetçiye markette yumruklu saldırı

Almanya'nın doğusunda bulunan Saksonya eyaletinin Ebersbach-Neugersdorf kasabasında aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden siyasetçi Mario Kumpf, süpermarkette 53 yaşındaki bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırganın Kumpf'a yumruk attıktan sonra alışverişe devam ettiği belirtildi. Daha sonra polisin devreye girerek saldırganı "yaralama" suçundan gözaltına aldığı açıklandı.

Kumpf, 2019 yılından bu yana Saksonya Eyalet Parlamentosu milletvekili.

Avrupa Parlamentosu seçimleri sebebiyle devam eden kampanyalar sırasında yaşanan saldırılar Almanya'da endişeye sebep oluyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu eylemleri "çirkin ve korkakça" şeklinde nitelendirmişti.

Almanya'da saldırıya uğrayan siyasetçiler

Berlin'in eski Belediye Başkanı ve Berlin Senatörü Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Franziska Giffey geçen ay başkentte bir kütüphaneyi ziyaret ederken saldırıya uğradı.

Berlin Senatörü Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Franziska Giffey Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

SPD'li başka bir siyasetçi Avrupa Parlamentosu üyesi Matthias Ecke de Mayıs ayı başında Dresden kentinde darp edildi ve hastaneye kaldırıldı.

Yeşiller partili siyasetçi Yvonne Mosler'a da hakaret edilmiş, tehdit edilmiş ve tükürülmüştü.

dpa/HS,JD

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