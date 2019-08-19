“Aşırı sağa karşı önlem paketi gerekli ama yeterli değil”

Alman hükümetinin aşırı sağcılıkla mücadele için kabul ettiği dokuz maddelik önlem paketi Frankfurter Rundschau'daki yorumda yeterli görülmüyor:

"Federal bakanlar kurulu, intenette nefret suçları ile mücadeleyi artıracak. Kim silah ruhsatı almak isterse, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın sorularını hesaba katması gerekiyor. ‘Demokrasiyi yaşamak!’ adlı önleyici program devam edecek. Bunların hepsi gerekli ama yeterli değil. Nasıl bir oluşuma doğru gidildiği, mülteci yurtlarına sürekli saldırıların düzenlendiği 2015 yazından beri biliniyor olmalıydı. 2016 yazında bir aşırı sağcı Münih'te dokuz kişiyi öldürmüştü. Hristiyan Demokrat politikacı ve Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesi, Halle’de bir sinagogu hedef alan saldırılar, toplumun merkezindeki kesiminin uyanmasını sağladı. Ülke en az dört yıl kaybetti. Bunun belirleyici yıllar olup olmadığını ise tarihçiler söyleyecek.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung aşırı sağcılıkla mücadele için yasaların tam anlamıyla uygulanmasının önemine dikkat çekiyor:

"Hükümetin dokuz maddelik planı öncelikle aşırılığın ekmek istediği tohumların yeşermemesini hedefliyor. Bu çerçevede, hakaretler, tehditler ve halk arasında nefreti yayma kararlılıkla ihbar edilebilecek ve kovuşturulabilecek. Ancak en iyi anayasa ve buna bağlı olarak hazılanan yasalar bile eğer uygulanmazsa hiç etkili olamaz. Dokuz maddelik plan da bu konuda çok fazla şeyi değiştiremeyecek. Bu kaba eylem salgını ne kadar yayılırsa, bunu önleyecek personelin yetersizliği ortaya çıkıyor. Emsal teşkil edecek mahkeme kararları da az olduğu için, toplumsal omuz silkme yaygınlaştı. Sıklıkla sövülen siyaset bu konuda bir şey yapmak istemediğinde kabul gördü. Bu aynı zamanda bir onur meselesi.”

Freiburg'da yayımlanan Badische Zeitung'daki yorumda ise aşırı sağcılıkla mücadele konusunda eğitime de önem verilmesi gerektiği belirtiliyor:

"Aşırı sağa karşı mücadele eden girişimler bundan kısa bir süre öncesine kadar federal hükümetin tasarruf önlemleri nedeniyle tedirginlik yaşarken şimdi önleyici çalışmalar güçlendirilecek. Radikalleşmenin etkin bir şekilde engellenmesinin internet ortamında başlaması gerekiyor. Bu da sadece yargı ve güvenlik kurumlarının görevi değil. Genç insanların dijital ortamda daha duyarlı hale getirilmesi bu ülkede eğitim alanında çalışan politikacıları uğraştırmalı.”

Hof'da yayımlanan Frankenpost gazetesindeki yorumda Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına başlaması ele alınıyor:

"Cenevre'de Birleşmiş Milletler çatısı altında Suriye için anayasa komitesi çalışmalarına başladı ve orada çizgiyi İran, Rusya ve Esad rejimi belirliyor. Cenevre’deki boş sözlerin dışında bu güçler yeni olgular yaratıyorlar. İranlılar, Ruslar, Esad ve IŞİD, ABD Başkanı Trump’ın Doğu Suriye’deki petrolü almasını hiçbir şey yapmadan izlemeyecekler. Yeni bir savaşın tohumları atılıyor.”

DW/JD,HS

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