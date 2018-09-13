Aşırı sıcak çay içmek kanser riskini artırabilir

Kanser olma riskinizi artıran birkaç faktör var. İçki alışkanlığı, sigara kullanmak ve aşırı kilo, kanser riskini artıran etkenlerin başında geliyor, burada bir sürpriz yok. Ancak İran'daki Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden görev yapan araştırmacılar bu riski artıran bir başka içecek olduğunu tespit etti.

Yürütülen kapsamlı çalışmaya göre, düzenli olarak 60 dereceden daha sıcak içecekler tüketen kişilerin, ‘özofagus' yani yemek borusu kanserine yakalanma riskinin daha yüksek.

İranlı araştırmacılar, 2004-2017 yılları arasındaki 13 yıllık zaman diliminde, İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde 50 bini aşkın kadın ve erkeği gözlemledi. Bu süre zarfında, bir özofagus kanser türüne 317 vakada rastlandı.

Bilim insanları, en az 60 derece sıcaklıkta olan bir çaydan günde 700 mililitre veya daha fazla tüketilmesi ile özofagus kanser riski arasında yüzde 90 oranında korelasyon olduğunu keşfetti.

Güney Amerika, Asya ve Afrika'da risk daha yüksek

Tahran Üniversitesi'nin çalışması uzun yıllardır süregelen şüpheleri de doğrular nitelikte. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) 2016 yılında, aşırı sıcak içecek tüketimini olası bir kanserojen olarak sınıflandırmıştı.

Kuruluş spesifik olarak, özellikle 65 dereceden sıcak tüketilen içecekler ve özellikle Güney Amerika, Asya ve Afrika kıtalarında çok yüksek sıcaklıklarda içilen geleneksel çaylara atıfta bulunmuştu.

Peki bu çayın, özofagus kanseri riskini artırdığı bilinen sert likör veya sigara kadar büyük bir tehlike teşkil ettiği anlamına mı geliyor?

Bu aslında biraz da kişinin nerede yaşadığına bağlı. Tahran merkezli araştırmanın dile getirdiği de tam olarak bu. Ancak diğer yandan Amerikan Kanser Birliği (ACS), ABD'de çay, kahve ve kakao gibi sıcak içeceklerin genellikle 65 derecenin altındaki sıcaklıklarda içildiğini vurguluyor.

Almanlara göre çay risk değil

Alman uzmanlar ise sıcak içecekleri temel bir risk olarak görmüyor.

Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Ulm Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki İç Hastalıkları Kliniği'nin tıbbi direktörü Thomas Seufferlein, yaklaşık 20 yıldır özofagus kanseri teşhisi konmuş hastaları tedavi ediyor.

Seufferlein, sıcak içecek tüketiminin yemek borusu kanserine yol açtığı herhangi bir vakaya daha önce rastlamadığını söylüyor.

Henüz kesin kanıtlar yok

Seufferlein, şu noktada Almanya'da sıcak çay tüketimi konusunda endişe duymanın gereksiz olduğunun altını çiziyor.

"Almanya'da sıklıkla alkol ve sigara tüketmeyen, ancak sıcak içecek tüketimi nedeniyle yemek borusu kanserine yakalanan insanlar kesinlikle bir istisna teşkil etmektedir."

Alışılmış sıcaklıktan daha soğuk içilen çay tüketiminin, sıcak çay tüketiminden daha az zararlı olduğunun altını çizmekte fayda var. Çünkü kaynar derecede olan içecekler, yemek borusunun mukoza zarına zarar veriyor.

Seufferlein, "Bu vakalarda, ısı kaynaklı kronik hasar sözkonusu" diyor. "Mukoza zarının hasar görmesini daima bu hasarın onarılma süreci takip eder. Onarımların sürekli hale gelmesi de elbette hata ihtimalini güçlendirir.”

Bu hatalar hücre bölünmelerinde meydana geldiğinde mutasyonlara neden olabilir. Basit bir ifadeyle, kanser hücreleri bu şekilde meydana gelir.

Tıbbi direktör ayrıca, sıcak içeceklerin yemek borusuna zarar verme süreci konusunda bugün hala belirsizlikler mevcut olduğunu vurguluyor. Ama şimdilik, çayınızı içmeden önce biraz soğumasını beklemek, yapılabilecek en akıllıca hareket gibi görünüyor.

Kanseri önlemenin 7 yolu Sigaradan uzak durulmalı Tütün tüm dünyada kanserden ölüme neden olan ve büyük ölçüde önlenebilir bir risk faktörüne sahip. Tütünün tüm kanserden ölümlerin yüzde 22’sine sebep olduğu tahmin ediliyor. Sadece sigara içmek değil, tütün çiğnemek ve enfiye çekmek de kansere sebep oluyor. Çevrede içilen sigaranın dumanını soluyanlar da tehdit altında.

Kanseri önlemenin 7 yolu Çok fazla güneşte kalınmamalı Sık görülen türlerden olan cilt kanserinden korunmanın iyi bir yolu var. Bol miktarda koruyucu güneş kremi kullanmak. Ultraviole ışınların en güçlü olduğu 10 ile 16 saatleri arasında güneşten uzak durulmalı. Şapka, elbise ve güneş gözlüğü kullanmak da ek koruma sağlıyor. Ultraviyole ışınlar yayan solaryum cihazlarının da kanserojen etkisinin olduğu ortaya çıktı.

Kanseri önlemenin 7 yolu Tedbirli olunmalı Belirtileri nedeniyle bazı kanser türleri önceden tespit edilebilir. Düzenli olarak kendi kendine kontrol ve tedbir muayenesi yapmak örneğin cilt ya da meme gibi bazı kanser türlerinin erken tespitine ve tedavisine yardımcı olabilir. Ancak bütün kanser türleri için tedbir muayenesi yapma imkanı yok. Bu konudaki yararlı bilgiler için doktora danışmakta fayda var.

Kanseri önlemenin 7 yolu Hareketli olunmalı, fazla kilo önlenmeli Yemek borusu, kolon, meme, rahim ve böbrek kanseri aşırı kiloyla ilintili. Düzenli spor ve egzersizin yanı sıra bol meyve ve sebze ile sağlıklı beslenme ve az kırmızı et tüketmek kanser riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Kanseri önlemenin 7 yolu Enfeksiyon önlenmeli Enfeksiyonlar kanserden ölümlerin gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık yüzde 22, sanayileşmiş ülkelerde ise yüzde 6’sından sorumlu. Hepatit virüsü karaciğer, insan papilloma virüsü rahim ağzı, fotoğraftaki helikobakter pilori bakterisi mide kanseri riksini artırıyor. Bazı virüslere karşı aşıyla korunmak mümkün.

Kanseri önlemenin 7 yolu Alkol tüketiminde dikkatli olunmalı Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, içilen alkol miktarıyla ilintili olarak kanser riski de artıyor. Alkol, ağız boşluğu, yutak, gırlak, yemek borusu, karaciğer, kolon ve meme gibi birçok kanser türüne yakalanma riskini artırıyor.

Kanseri önlemenin 7 yolu Sağlığa zararlı maddelerden kaçınılmalı Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, hava, su ve toprağın kansere yol açan maddelerle kirlenmesi tüm kanser hastalıklarının yüzde 1 ila 4’üne sebep oluyor. Evlerde yakılan kömürün meydana getirdiği hava kirliliği nedeniyle akciğer kanserine yakalanma riski sigara içmeyenlerde iki katına çıkıyor. © Deutsche Welle Türkçe



Carla Bleiker

© Deutsche Welle Türkçe