 Aşırı sıcak çay içmek kanser riskini artırabilir | YAŞAM | DW | 30.03.2019

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YAŞAM

Aşırı sıcak çay içmek kanser riskini artırabilir

Düzenli olarak kaynar derecede sıcak çay içen kişilerin yemek borusu kanseri olma olasılığı daha yüksek. İranlı bilim insanları tarafından yapılan araştırma, uzmanların 2016'dan bu yana var olan şüphelerini doğruladı.

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Kanser olma riskinizi artıran birkaç faktör var. İçki alışkanlığı, sigara kullanmak ve aşırı kilo, kanser riskini artıran etkenlerin başında geliyor, burada bir sürpriz yok. Ancak İran'daki Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden görev yapan araştırmacılar bu riski artıran bir başka içecek olduğunu tespit etti.

Yürütülen kapsamlı çalışmaya göre, düzenli olarak 60 dereceden daha sıcak içecekler tüketen kişilerin, ‘özofagus' yani yemek borusu kanserine yakalanma riskinin daha yüksek.

İranlı araştırmacılar, 2004-2017 yılları arasındaki 13 yıllık zaman diliminde, İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde 50 bini aşkın kadın ve erkeği gözlemledi. Bu süre zarfında, bir özofagus kanser türüne 317 vakada rastlandı.

Bilim insanları, en az 60 derece sıcaklıkta olan bir çaydan günde 700 mililitre veya daha fazla tüketilmesi ile özofagus kanser riski arasında yüzde 90 oranında korelasyon olduğunu keşfetti.

Güney Amerika, Asya ve Afrika'da risk daha yüksek

Tahran Üniversitesi'nin çalışması uzun yıllardır süregelen şüpheleri de doğrular nitelikte. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) 2016 yılında, aşırı sıcak içecek tüketimini olası bir kanserojen olarak sınıflandırmıştı.

Kuruluş spesifik olarak, özellikle 65 dereceden sıcak tüketilen içecekler ve özellikle Güney Amerika, Asya ve Afrika kıtalarında çok yüksek sıcaklıklarda içilen geleneksel çaylara atıfta bulunmuştu.

Peki bu çayın, özofagus kanseri riskini artırdığı bilinen sert likör veya sigara kadar büyük bir tehlike teşkil ettiği anlamına mı geliyor?

Bu aslında biraz da kişinin nerede yaşadığına bağlı. Tahran merkezli araştırmanın dile getirdiği de tam olarak bu. Ancak diğer yandan Amerikan Kanser Birliği (ACS), ABD'de çay, kahve ve kakao gibi sıcak içeceklerin genellikle 65 derecenin altındaki sıcaklıklarda içildiğini vurguluyor.

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Almanlara göre çay risk değil

Alman uzmanlar ise sıcak içecekleri temel bir risk olarak görmüyor.

Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Ulm Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki İç Hastalıkları Kliniği'nin tıbbi direktörü Thomas Seufferlein,  yaklaşık 20 yıldır özofagus kanseri teşhisi konmuş hastaları tedavi ediyor.

Seufferlein, sıcak içecek tüketiminin yemek borusu kanserine yol açtığı herhangi bir vakaya daha önce rastlamadığını söylüyor.

Henüz kesin kanıtlar yok

Seufferlein, şu noktada Almanya'da sıcak çay tüketimi konusunda endişe duymanın gereksiz olduğunun altını çiziyor.

"Almanya'da sıklıkla alkol ve sigara tüketmeyen, ancak sıcak içecek tüketimi nedeniyle yemek borusu kanserine yakalanan insanlar kesinlikle bir istisna teşkil etmektedir."

Alışılmış sıcaklıktan daha soğuk içilen çay tüketiminin, sıcak çay tüketiminden daha az zararlı olduğunun altını çizmekte fayda var. Çünkü kaynar derecede olan içecekler, yemek borusunun mukoza zarına zarar veriyor.

Seufferlein, "Bu vakalarda, ısı kaynaklı kronik hasar sözkonusu" diyor. "Mukoza zarının hasar görmesini daima bu hasarın onarılma süreci takip eder. Onarımların sürekli hale gelmesi de elbette hata ihtimalini güçlendirir.”

Bu hatalar hücre bölünmelerinde meydana geldiğinde mutasyonlara neden olabilir. Basit bir ifadeyle, kanser hücreleri bu şekilde meydana gelir.

Tıbbi direktör ayrıca, sıcak içeceklerin yemek borusuna zarar verme süreci konusunda bugün hala belirsizlikler mevcut olduğunu vurguluyor. Ama şimdilik, çayınızı içmeden önce biraz soğumasını beklemek, yapılabilecek en akıllıca hareket gibi görünüyor.

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Carla Bleiker

© Deutsche Welle Türkçe

 

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