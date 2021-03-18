 Aşının kanda pıhtılaşmaya yol açma sebebi belirlendi | YAŞAM | DW | 19.03.2021

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YAŞAM

Aşının kanda pıhtılaşmaya yol açma sebebi belirlendi

Alman uzmanlar, AstraZeneca aşısının kanda nasıl pıhtılaşmaya yol açtığını tespit ederek, buna karşı uygulanabilecek tedavilerin de mümkün olduğunu bildirdi.

AstraZeneca aşısı

AstraZeneca aşısı

Alman bilim insanları, koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının kanda nasıl pıhtılaşmaya yol açtığını tespit etti. Greifswald Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Andreas Greinacher ve ekibi tarafından yapılan çalışmanın sonuçları cuma günü kamuoyuna açıklandı.

Greinacher'in verdiği bilgilere göre, Greifswald Tıp Fakültesi'nin Avusturyalı uzmanlar ile birlikte yaptığı çalışmada, Paul Ehrlich Ensitüsü'nün (PEI) bilgisi dahilinde, AstraZeneca aşısı olduktan sonra vücudunda tromboz tespit edilen kişilerden alınan kan örnekleri incelendi. Greinacher, dört kişinin kan örneklerinin detaylı bir şekilde incelendiğini, üç kişiden alınan örneklerin de varsayımları doğruladığını aktararak, "komplikasyon oluşan incelemeye aldıkları bütün hastalarda aynı bulgulara ulaştıklarını" belirtti.

Pıhtılaşma nasıl oluşuyor?

Buna göre, aşı olduktan sonra bazı kişilerde, vücut tarafından geliştirilen antikorların, kanda pıhtılaşmaya yol açan kan pulcuklarını (trombosit) harekete geçirdiği ve bunun da tromboza yol açtığı belirtildi. Açıklamada, kan pulcuklarının bir yaranın iyileşmesinde olduğu gibi, bir araya toplandığı ve beyinde pıhtılaşamaya neden olduğu aktarıldı.

Greifswald Tıp Fakültesi tarafından verilen bilgilere göre, incelenen bulgular sonucunda kanda pıhtılaşmaya yol açan mekanizmanın tespit edilmesi ile terapi imkanlarının da belirlenebildiği ve kanda pıhtılaşmayı engelleyen ilaçların verilmesi ile trombozun engellenebileceği kaydedildi. Ancak kanda pıhtılaşmayı önleyen ilaçların koruyucu tedbir olarak kullanılamayacağı, sadece pıhtılaşmanın tespit edildiği durumlarda bu ilaçlara başvurulabileceğinin altı çizildi.

Aşının olası yan etkileri

Tromboz ve Homostoz Araştırmaları Topluluğu tarafından yapılan açıklamada, aşı olduktan sonra gripte olduğu gibi eklem, kas ve baş ağrısının sıklıkla karşılaşılan yan etkiler olduğu ve kaygıya neden olmadığı belirtildi. Ancak baş dönmesi, baş ağrısı veya görme bozukluklarının başgöstermesi halinde hekime başvurulması ve kan değerlerinin incelenmesi tavsiye edildi.

İngiltere-İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca aşısının, hayati tehlike yaratabilecek kan pıhtılaşmasına yol açtığı şüphesi ile Avrupa birçok ülkesinde kullanımı askıya alınmıştı. Bunun üzerine aşı ile ilgili bulguları yeniden inceleyen Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın "güvenli ve etkili" olduğunu açıklamıştı. Ancak EMA, nadir görülen tromboz vakaları ile aşı arasında bağlantı olması ihtimalinin gözönünde bulundurulduğunu da bildirmişti.

AstraZeneca'nın kullanımı yeniden başladı

Avrupa İlaç Ajansı'nın koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının kullanımına devam edilmesi yönünde yeşil ışık yakmasının ardından aralarında Almanya'nın bulunduğu Avrupa ülkeleri AstraZeneca ile aşılamayı tekrar başlattı.

Robert Koch Ensitüsü (RKI) bünyesinde görevli Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) aşının "yararları bilinen risklerinden daha fazla" açıklaması ile aşının kullanımının sürdürülmesi tavsiyesinde bulundu. Fransa da AstraZeneca'yı yeniden kullanmaya başladı, ancak Fransa Sağlık Kurumu (HAS) AstraZeneca'nın sadece 55 yaş üzerinde kullanılması gerektiğini açıkladı. İtalya, İspanya, Hollanda ve Portekiz de EMA'nın açıklamasının ardından AstraZeneca'yı yeniden kullanıma aldı. Ancak Norveç, İsveç ve Danimarka aşının olası yan etkilerine ilişkin yapılan ayrıntılı incelemelerin sonuçlarını bekleyeceklerini bildirdi.

 

AFP,dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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