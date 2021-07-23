Aşı zorunluluğu: Mitsotakis'ten Anayasa vurgusu

Başta Atina olmak üzere birçok kentte koronavirüs aşısı zorunluluğu getiren yasaya karşı protesto eylemleri düzenlenen Yunanistan'da Başbakan Kyriakis Mitsotakis, yasalara uygun hareket edildiğini belirtti. Başbakan, "devletin tüm vatandaşlardan toplumsal ve ulusal dayanışma için aşı olmalarını talep etme hakkına sahip olduğuna" dikkat çekti.

Cuma günü konuya yönelik açıklama yapan Mitsotakis, Yunan Anayasası'na işaret ederek, devlete bu hakkı tanıyan Anayasa'nın 25. maddesini hatırlattı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis

Ülkede bazı kesimlerin protestolarına yol açan ve koronavirüs aşısına ilişkin düzenlemeler içeren yasa Perşembe günü parlamentodan geçti. Yasaya göre, sadece aşılıların gastronomi hizmeti sunan mekanlarda ve kültürel etkinliklerde iç mekanlara girme hakkı olacak. Ayrıca yasa sağlık ve bakım alanında çalışanlara da aşı yaptırma zorunluluğu getiriyor. Bu alanda çalışanlar aşı olmadıkları takdirde görevleri askıya alınacak ve aşı yaptırana kadar ücret ödenmeyecek. Ve yine özel sektörde de çalışanlardan aşı yaptırmaları istenebilecek. Aşı olmak istemeyenler işten çıkarılabilecek.

Başkent Atina da protesto gösterisi düzenlenen kentlerden

Yasanın parlamentoya gelmesi öncesinde Çarşamba günü başta Atina olmak üzere birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi. Polisin verdiği bilgiye göre 3000 bin kişi Atina'da olmak üzere ülke genelindeki protestolara beş bin kişi katıldı.

Koronavirüs aşısı karşıtları hükümeti, aşı zorunluluğu ile anayasayı ihlal etmekle suçluyor. 10 milyon 700 binlik nüfuslu ülkede şimdiye kadar dört milyon 600 bin kişinin iki doz aşısının tamamlandığı bildirildi.

AFP, dpa/ GA, HT

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