Aşı sırasını ihlal edenlerin cezalandırılması isteniyor

Alman haber ajansı dpa'nın yaptığı araştırmada, Almanya'nın en az dokuz eyaletinde sırası gelmemesine rağmen aşı yaptıranlar olduğu belirlendi. Sırası gelmeden aşı olanlar arasında bazı yerel politikacılar, din adamları, itfaiye görevlileri ve emniyet çalışanı gibi kişiler bulunuyor. Aşı sırasının ihlal edilmesinin ise günün sonunda artan aşıların heba olmaması için kullanılmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Almanya'da kullanılan BionTech-Pfizer aşısını kullanıma hazırlamak için önce seyreltilmesi gerekiyor, ancak -70 derecede saklanan aşıların seyreltildikten sonra birkaç saat içinde kullanılması gerekiyor. Aşı randevularını iptal eden kişiler olduğunda günün sonunda zaman zaman aşı dozlarının arttığı belirtiliyor. Artan aşıların nasıl kullanılacağına dair bir düzenleme bulunmaması nedeniyle de sıra ihlalinin yaşandığına dikkat çekiliyor.

Sırayı ihlal edenlere ceza talebi

Basına yansıyan haberlerin ardından aşı düzenlemesinin gözden geçirilmesini isteyen Hasta Haklarını Koruma Vakfı, aşı sırasını ihlal edenlerin cezaya tabi tutulması çağrısında bulundu. Bu tür vakaları giderek daha fazla duyduklarını söyleyen vakfın yönetim kurulu üyesi Eugen Brysch, aşıların adil bir şekilde dağıltılması gerektiğine dikkat çekti. Brysch daha önce de düzenlemeye aykırılıklar yaşandığını belirterek "(Sağlık Bakanı) Jens Spahn'ın kendi hazırladığı düzenlemenin ihlal edilmesine karşı neden şimdiye kadar bir yaptırım öngörmediğini anlamıyorum" şeklinde konuştu.

Aşı sırasının ihlal edilmesine tepki gösteren Birlik Partileri Meclis Grubu Başkanvekili Thorsten Frei de artan aşılarla ilgili acilen bir düzenlemesi yapılmasını istedi. Frei, aşı sırasının istismar edilmesinin oldukça nahoş bir durum olduğunu vurgulayarak "özellikle de kurallarla çalışan kişilerin kendi çıkarına kuralları ihlal etmesinin kabul edilemez" olduğu ifadelerini kullandı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

Sağlık Bakanı'ndan düzenleme sinyali

Tartışmaya neden olan sıra ihlali haberleri sonrası bugün bir açıklama yapan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da artan aşılarla bir düzenleme yapılacağının mesajını verdi. Spahn, ihlal haberlerini incelediklerini belirterek bunun olası sonuçlarını da ele aldıklarını söyledi. Spahn, cezai önlem konusunun ise Enfeksiyondan Koruma Yasası'nın gözden geçirilerek Federal Meclis'te gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi. Spahn, artan aşıların çöpe atılmaktansa kullanılmasının iyi olduğunu, ancak böyle bir durum için bir düzenleme yapılmasının da önemli taşıdığını kaydetti.

Almanya Sağlık Bakanlığının belirlediği öncelik sıralamasına göre ülkede öncelikle 80 yaş üzeri kişilerle enfeksiyona yakalanma riski taşıyan sağlık çalışanları aşı oluyor.

dpa/HS,JD

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