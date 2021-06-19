Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüs aşısı olmak için yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan genç yarından itibaren aşı randevusu alabilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 aşısı bilgilendirme platformunda yer alan tabloya göre Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 40 milyon 790 bin 633. İlk doz uygulanan kişi sayısı 26 milyon 457 bin 997 olurken her iki doz aşıyı da olanların sayısı 14 milyon 332 bin 636.

DW / EC, BÖ

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