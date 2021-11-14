Aşı olmayana ev hapsi, aşı olana 30 dakika bedava seks

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Vaka sayılarının endişe verici boyutlara ulaştığı Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağı ihlal edenler bin 450 euroya varan cezalarla karşı karşıya kalacak. Öte yandan, Avusturya’da insanları aşıya teşvik etmek için ilginç uygulamalar da gündeme geliyor. Viyana’da bir genelev, aşı olanlara seçtikleri bir kadınla 30 dakika bedava seks imkanı sunulacağını duyurdu.