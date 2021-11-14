 Aşı olmayana ev hapsi, aşı olana 30 dakika bedava seks | GÜNDEM | DW | 15.11.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

GÜNDEM

Aşı olmayana ev hapsi, aşı olana 30 dakika bedava seks

Vaka sayılarının endişe verici boyutlara ulaştığı Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağı ihlal edenler bin 450 euroya varan cezalarla karşı karşıya kalacak. Öte yandan, Avusturya’da insanları aşıya teşvik etmek için ilginç uygulamalar da gündeme geliyor. Viyana’da bir genelev, aşı olanlara seçtikleri bir kadınla 30 dakika bedava seks imkanı sunulacağını duyurdu.

Video izle 06:52

İlgini çekebilir

14.11.2021 Austrian Chancellor Alexander Schallenberg attends a news conference in Vienna, Austria November 14, 2021. Reuters/Leonhard Foeger

Avusturya'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı 14.11.2021

Vaka sayılarının endişe verici boyutlara ulaştığı Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağı ihlal edenler bin 450 euroya varan cezalarla karşı karşıya kalacak.

An elderly woman receives the first Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine at the MedUni Wien in Vienna, Austria December 27, 2020, the day when the country starts its vaccination programme. Hans Punz/Pool via Reuters

Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma yasağı 12.11.2021

Avusturya, aşısızlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulayacak. Öncelikle Salzburg ve Yukarı Avusturya'da başlayacak olan kısıtlamanın ülke geneline yayılması planlanıyor.

ABD0011_20210705 - WIEN - ÖSTERREICH: ++ THEMENBILD ++ Illustration zum Thema Corona / Grüner Pass / Impfnachweis / Impfzertifikat / App. Das Gesundheitsministerium stellt in Zusammenarbeit mit dem Bundesrechenzentrum eine App für den Grünen Pass zur Verfügung. Die digitale Anwendung soll eine sichere Offline-Speicherung der EU-konformen Zertifikate inklusive QR-Code sowie einen einfachen Vorweis selbiger bei Zutritten und Reisen innerhalb der Europäischen Union ermöglichen. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER - 20210705_PD0814

Almanya'da aşı kimliğinde sahtecilik şüphesi: 2 gözaltı 24.10.2021

Almanya'da koronavirüs aşı kimliğinde kullanılması amacıyla yüzlerce sahte kare kod üretmek ve internette satmaya çalışmakla suçlanan biri eczane çalışanı iki kişi gözaltına alındı.

*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Copyright: Demirören Nachrichten Agentur (DHA), Alle Rechte sind frei für DW. via Jülide Danisman

Pandemide bir aylık bilanço: 155 bin öğrenci okula gidemedi 06.10.2021

İlköğretim ve liselerde yüz yüze eğitimin başlamasının üzerinden bir ay geçti. 70 bine yakın okulda toplam 5 bin 900 sınıfta karantina ilan edildi. On binlerce öğrenci yüz yüze eğitime gidemedi.