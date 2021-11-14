Aşı olmayana ev hapsi, aşı olana 30 dakika bedava seks

Pandemide bir aylık bilanço: 155 bin öğrenci okula gidemedi

İlköğretim ve liselerde yüz yüze eğitimin başlamasının üzerinden bir ay geçti. 70 bine yakın okulda toplam 5 bin 900 sınıfta karantina ilan edildi. On binlerce öğrenci yüz yüze eğitime gidemedi.