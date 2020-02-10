 Aşı üreticileri Kuzey Kore′den siber saldırıların hedefinde | ALMANYA | DW | 25.01.2021

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ALMANYA

Aşı üreticileri Kuzey Kore'den siber saldırıların hedefinde

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Kuzey Kore'nin Almanya'daki aşı üreticilerine yönelik siber saldırılar düzenlediğinin gözlemlendiğini bildirdi.

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Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BvF), şimdiye kadar ağırlıklı olarak silah sanayiine yönelik siber saldırılar gerçekleştirdiği bilinen  Kuzey Kore'nin,  artık korona aşısı üretimine yönelik çalışmalar yapan biyoteknoloji firmalarını da hedef aldığına dikkat çekti.

Hamburg'da yayımlanan ekonomi gazetesi Handelsblatt'ta "Korona salgını bağlamında Alman şirketleri, araştırma kurumları ve yetkililer için çoklu riskler" başlığıyla yayınlanan haberde, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın "tehdit durumunda dinamik bir artış" görüldüğü uyarısında bulunduğu ve kurumlar arasındaki işbirliğinin artırılmasını vurguladığı kaydedildi.

İktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) iç politika uzmanı Patrick Sensburg gazeteye verdiği demeçte, "Kuzey Kore, aşı araştırmaları alanında zayıf bir konuma sahip olduğu için, şimdi siber saldırılar ve klasik casuslukla bilgi toplamaya çalışıyor" dedi.

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) iç politika uzmanı Konstantin Kuhle de Federal Hükümeti ve ilgili şirketleri BfV'nin uyarısını ciddiye almaya çağırdı. Handelsblatt'a konuşan Kuhle, "Almanya'da büyük ekonomik sonuçları beraberinde getirecek, özel şirketlere yönelik siber saldırı riski hala hafife alınmaktadır" dedi.

Muhalefet partisi Yeşiller'in Meclis Grup Başkan Vekili Konstantin von Notz da bu durumdan  federal hükümeti sorumlu  tuttu. Von Notz, Handelsblatt'a verdiği demeçte, "Son yıllarda bilgi teknolojileri altyapısının korunması sorununun Almanya'daki en acil güvenlik konularından biri olduğunu gördük" diye konuştu

dpa/TY,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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