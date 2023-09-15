Ağustos ayında konut satışlarında hafif düşüş

Ağustos ayında Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre konut satışlarında 17 bin 408 konut satışı ve yüzde 14,3 ile İstanbul en yüksek paya sahip. İkinci sırada 11 bin 7 konut satışı ile Ankara, üçüncü sırada ise 6 bin 504 konut satışı ile İzmir var. Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 39 konut ile Ardahan, 67 konut ile Hakkari ve 139 konut ile Artvin.

TÜİK verilerine göre konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 15,5 oranında azalarak 797 bin 418 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları da Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 azaldı ve 16 bin 375 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,4. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalışla 152 bin 438 oldu.

DW / EC, HT

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