 Ağustos ayında geçen yıla göre enflasyon yüzde 11,77 arttı | EKONOMİ | DW | 03.09.2020

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EKONOMİ

Ağustos ayında geçen yıla göre enflasyon yüzde 11,77 arttı

TÜİK verilerine göre, Ağustos'ta aylık enflasyon yüzde 0,86 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yüzde 11,77 oldu. Endekste kapsanan 418 maddeden 273 maddenin ortalama fiyatı arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2020 yılı Ağustos ayında artış bir önceki aya göre yüzde 0,86; bir öncelik yılın Aralık ayına göre yüzde 7,29 ve 2019'un aynı ayına göre de yüzde 11,77 olarak kaydedildi. Ağustos ayında, on iki aylık ortalamaya göre artış yüzde 11,27 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilerde ürünlere göre fiyat artışları da belli oldu. Buna göre, 2019'un aynı ayına göre Ağustos ayında en düşük artış yüzde 6,37 ile haberleşme alanında gerçekleşti. Bunu yüzde 6,61 ile eğlence ve kültür sektörü ve yüzde 8,5 ile eğitim alanı izledi.

Buna karşılık son bir yılda artışın en yüksek olduğu gruplar ise yüzde 26,99 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14,68 ile sağlık ve yüzde 13,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ağustos'ta aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,09 ile çeşitli mal ve hizmetlerde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,56 ile ulaştırma ve yine aynı oranla lokanta ve oteller takip etti.

Aylık bazda, en fazla azalış ise yüzde 2,12 ile giyim ve ayakkabıda oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise bu oran yüzde 0,08 olarak kaydedildi.

Ağustos 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 53 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 273 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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