Ağıralioğlu İYİ Parti’den istifa mı edecek?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Başkanlık Divanı’nda bazı isimleri görevden alıp bazı isimlerde görev değişikliğine gitmesi, Ankara kulislerinde geniş yankı buldu. Başkent’te görev değişikliklerine ilişkin en çok konuşulan iki isim ise Teşkilat İşleri Başkanlığından alınarak Siyasi İşler Başkanlığı görevine getirilen Koray Aydın’la Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu oldu.

Ağıralioğlu, 2019 yılının Temmuz ayına kadar İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürütmüş, daha sonra Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevine getirilmişti. Son dönemde CHP’ye yönelik çıkışlarıyla gündeme gelen Ağıralioğlu, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer” sözüne tepki göstermişti.

“Şu anda değerlendirme yapmayacağım”

Kulislerde Meral Akşener’in “Çözüm süreci, müteakip ödediğimiz büyük bedeller bizim için ders olmalı. Her problemin çözüm mercii Ankara’dır” diyen Ağıralioğlu’na tepki gösterdiği iddia edilmişti. Başkanlık Divanı’ndaki değişikliklerin ardından Ankara’da Ağıralioğlu’nun partisinden istifa edeceği iddiaları konuşulmaya başlandı. DW Türkçe, iddiaları sormak için Ağıralioğlu’na ulaştı. Ağıralioğlu, “Partinizden istifa edeceğiniz iddia ediliyor. Doğru mu?” sorusunu, “Şu anda değerlendirme yapmayacağım” sözleriyle yanıtladı.

"İkinci adam gibi davranıyordu"

Öte yandan Akşener’in son dönemde Koray Aydın’ın teşkilatlarla ilgili tasarruflarından rahatsız olduğu iddia edildi. Parti için önemli bir görev olan Teşkilat Başkanlığını yapan Aydın’ın Siyasi İşler Başkanlığına getirilmesinin, Aydın’ın bu alandaki etkisini kırmak için yapıldığı öne sürülüyor.

Koray Aydın

Diğer yandan Koray Aydın’ın parti içinde "ikinci adam” gibi davrandığı ve Akşener’in buna da tepki gösterdiği iddia ediliyor. Öte yandan Akşener’in, partide Millet İttifakı’na, özellikle CHP’ye yönelik aykırı sesler istemediği, bu yüzden de Teşkilat ve Gençlik Politikalarını doğrudan kendisine bağladığı konuşuluyor. Koray Aydın’ın Teşkilat Başkanlığı görevinden alınmasının ardından, il teşkilatlarında herhangi bir istifa yaşanma ihtimaline karşı da parti yönetiminin hazırlıklı olduğu ifade ediliyor.

Performans kriteri uyguladı

Başkanlık Divanı’nda yapılan diğer değişikliklerle ilgili Akşener’in performans kriteri uyguladığı iddia ediliyor. Buna göre, Siyaset Akademisi Başkanlığı ile Teşkilat ve Gençlik Politikaları, doğrudan genel başkana bağlanırken, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığı ise Gençlik Politikaları Başkanlığı altında yeniden yapılandırılacak. Ünzile Yüksel Kadın Politikaları Başkanlığına, Ayfer Yılmaz da Toplumsal Politikalar Başkanlığına getirildi. Seçim İşleri Başkanı Mehmet Tolga Akalın ise Milli Güvenlik Politikaları Başkanı oldu. Cihan Paçacı’ya Kurumsal İlişkiler Başkanlığı, Şenol Sunat’a da Seçim İşleri Başkanlığı görevi verildi.

Eray Görgülü

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