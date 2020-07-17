 99 metal işçisi gözaltında | TÜRKİYE | DW | 24.11.2020

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TÜRKİYE

99 metal işçisi gözaltında

Ankara’ya yürümek isteyen metal işçilerinin polis tarafından engellenmesinin ardından gözaltına alınan kişi sayısı 99’a çıktı. Birleşik Metal-İş Sendikası gözaltıların protesto edildiğini duyurdu.

Türkei Protest der Gewerkschaft Birleşik Metal-İş

Kocaeli’nin Gebze ilçesinden sendikal haklarının tanınması için Ankara’ya yürümek isteyen metal işçileri polis tarafından engellendi. Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler slogan atarak polisin tutumuna tepki gösterdi. Polis ile yaşanan arbedenin ardından önce 8 kişi gözaltına alındı, ilerleyen saatlerde ise gözaltı sayısı 99’a çıktı.

Tazminat ve ücret alacakları için Ankara’ya yürümek isteyen Somalı madencilerin örgütlendiği Bağımsız Maden- İş Sendikası'ndan örgütlenme uzmanları da metal işçilerine destek olmaya gittiği eylemde gözaltına alındı.

Somalı ve Ermenekli madencilerin örgütlendiği Bağımsız Maden- İş Sendikası örgütlenme uzmanları Başaran Aksu ve Kamil Kartal da gözaltına alınanlar arasında.

Aksu, “Ücretsiz izne zorlanan ve işten atılan arkadaşların durumunu bütün kamuoyunun tartışmasını sağlayacak bir eylem düzenliyor, Birleşik Metal-İş. Biz aynı kavgayı veriyoruz” dedi.

Birleşik Metal-İş'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkenin dört bir yanında, işyerlerinde metal işçileri Gebze’de işçilerin ve yöneticilerimizin gözaltına alınmasını protesto ediyor" ifadeleri kullanıldı.

ANKA,DW/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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Somalı maden işçilerinin tazminat mücadelesi  

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