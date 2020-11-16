Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00'te sona erdi. İçişleri Bakanlığı kısıtlamaya uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada " Koronavirüs salgınıyla mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere uyulması son derece önemlidir. Bugüne kadar yaptığımız fedakarlıkları düşünerek, temizlik, maske ve mesafe tedbirlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek zorundayız. Unutmayalım ki koranavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz” denildi.

Türkiye'de hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma kısıtlaması yeni bir karar alıncaya dek devam edecek. Konuyla ilgili karar geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınmıştı. Buna göre tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00 ile 16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. İş yerleri ile bağlantılarını gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz edenler çalışanlar bu uygulamadan muaf tutuluyor.

Öte yandan okullarda ara tatilin ardından uzaktan eğitim bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinin ardından TRT Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve canlı sınıf uygulamaları 23 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 4 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek.

DW / EC, BK

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