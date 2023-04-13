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Sembol fotoğrafFotoğraf: Jochen Tack/IMAGO
SuçTürkiye

85 milyon kişinin verilerinin çalındığından şüpheleniliyor

12 dakika önce

Diyarbakır merkezli bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 20 kişi gözaltında. Şüphelilerin kamu görevlilerini hedef alarak 85 milyon kişinin kimlik, adres ve kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği öne sürülüyor.

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Diyarbakır merkezli 11 ilde bilgisayar korsanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin şirketler ile üst düzey kamu görevlilerini hedef alarak, gönderdikleri sahte mailler ile 85 milyon kişinin bilgilerini ele geçirdikleri ve bunları sattıkları iddia ediliyor.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şirket sistemlerinde veri ihlalleri olduğuna yönelik ihbar sonrası harekete geçti. Çalışma yapan polis, sanal ortamda birbirleri ile irtibat halinde olan şüphelileri tespit etti. Kimlikleri belirleyen polis, 11 ilde operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli, yakalandı. Ekipler, belirlenen adreslerde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

Örgüt yöneticisi başka suçtan cezaevinde

Polis, şüphelilerin özelikle geniş yetkilere sahip üst düzey kamu görevlilerini hedef aldığını belirledi. Şüphelilerin gönderdikleri sahte maillere tıklayan kişilerin şifrelerinin ele geçirildiği tespit edildi. Bu şifreler sayesinde 85 milyon kişinin kimlik, adres, kredi kart bilgilerine ulaşıldığı ve bunların dolandırıcılara satıldığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin bir sanal platform kurdukları ve söz konusu platforma referans ile üye olunduğu; örgüt liderinin de başka bir suçtan tutuklu olduğunu tespit edildi. Ayrıca örgüt yöneticilerinin birbirlerini sadece sanal isimleri ile tanıdıkları, gerçek hayatta hiç tanışmadıkları belirtildi.

 

DHA / GY,ET

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(Foto: Arşiv)

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