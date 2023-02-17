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Fotoğraf: Kevin Lamarque/REUTERS
Politika

Biden’a 2024 seçimleri öncesi tıbbi olarak 'uygunluk' raporu

11 dakika önce

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık görevini yerine getirmek bakımından "formda" olduğu yönünde sağlık raporu verildi. 80 yaşındaki Biden'ın 2024 seçimlerinde yeniden aday olması bekleniyor.

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2024 seçimlerinde yeniden aday olması beklenen ABD Başkanı Joe Biden'ın, sağlık durumu ile ilgili merakla beklenen rapor açıklandı. Kapsamlı testlerden geçen Biden'ın nispeten küçük bazı sağlık sorunları dışında ciddi fiziksel veya nörolojik sorunları olmadığı belirtildi.

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Beyaz Saray tarafından yayınlanan mektubunda, "Başkan Biden sağlıklı, dinç, yürütmenin başı, devlet başkanlığı ve görevleri de dahil başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun, 80 yaşında bir erkek olmayı sürdürüyor" dedi.

O'Connor "Başkan görevini yerine getirmek için formda olmaya devam ediyor ve herhangi bir muafiyet ya da kolaylık olmaksızın tüm sorumluluklarını tam olarak yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.

En yaşlı başkan

Bugüne kadarki en yaşlı ABD Başkanı olan Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde geçen yıl başladığı bir dizi testi tamamladı. Biden henüz gelecek başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını ilan etmedi ancak yakında bunu yapması bekleniyor. Cumhuriyetçilerde ise şu ana kadar en ağır basan isim, Biden'ın 2020 seçimlerinde yendiği eski başkan  Donald Trump.     

Biden'ın, yaşıyla ilgili soru işaretleri ve Cumhuriyetçilerin zihinsel olarak başkanlık görevlerini yerine getirmek için yetersiz olduğu yönündeki imaları, seçim mücadelesi sırasında öne çıkacak gibi görünüyor.

Doktor O'Connor mektubunda Biden'ın sağlıklı bir hayat sürdürdüğüne vurgu yaptı. Mektupta, "Başkan herhangi bir tütün ürünü kullanmıyor, alkol almıyor ve haftada en az beş gün egzersiz yapmaya devam ediyor" denildi.

1,83 metre boyunda ve yaklaşık 80,7 kg ağırlığında olan Biden'ın 2022'de Covid-19 ve ardından bir enfeksiyon geçirdiği, ancak aşılandığı için semptomların hafif olduğu ve herhangi bir semptomun kalmadığı belirtiliyor.     

O'Connor, Kasım 2021'de yapılan bir önceki yıllık muayenede kaydedilen iki sorunun çoğunlukla değişmeden kaldığını söyledi. Bunlardan biri sık sık öksürmesine neden olan reflü, diğeri ise omurgasındaki "aşınma ve yıpranma" nedeniyle kasılmış gibi dik yürümesi.     

O'Connor, yürüyüşle ilgili durumun devam ettiğini ancak geçen yıldan bu yana daha da kötüleşmediğini söyledi. Doktor ayrıca "Başkan'ın göğsündeki küçük bir lezyon bugün çıkarıldı ve biyopsi için gönderildi" dedi.          

Seçmenlere göre Biden "çok yaşlı"

Demokrat liderler tekrar aday olması halinde Biden'ın arkasında duracaklarını tekrar tekrar ifade etse de seçmenlerin Biden'ın adaylığına pek hevesle yaklaşmadıkları görülüyor.

Şubat ayında yapılan bir Reuters/Ipsos anketi, Demokratların yarısından fazlasının Biden'ın devam etmek için çok yaşlı olduğuna inandığını ortaya koydu.

AFP / SSB, EC

 

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