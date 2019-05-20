 77 sığınmacı taşıyan Türk teknesi Yunanistan′da durduruldu | AVRUPA | DW | 14.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

77 sığınmacı taşıyan Türk teknesi Yunanistan'da durduruldu

Yunanistan’ın Mora Yarımadası yakınlarında 77 sığınmacıyı taşıyan bir tekneye sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Türkiye’den yola çıkan “Duru” isimli teknenin İtalya'ya yol aldığı tahmin ediliyor.

Griechenland Küstenwache Archiv Juli 2013 Kreta (AFP/Getty Images/G. Politis)

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 77 sığınmacı taşıyan bir tekne Yunan sahil güvenliği tarafından durduruldu. Yarımadanın güneybatısında bulunan Türk bayraklı teknenin batı istikametinde yol aldığı belirtildi.

Olayla ilgili olarak Alman Haber Ajansı dpa’ya açıklamalarda bulunan bir sahil güvenlik yetkilisi, insan kaçakçısı olduğundan şüphelenilen iki kişinin de gözaltına alındığını söyledi. “Duru” isimli yatın Türkiye’den yola çıktığı ve hedefinin İtalya olduğu tahmin ediliyor.

Balkan rotasının kapatılmasının ardından çok sayıda sığınmacı ve göçmen Türkiye’den deniz yoluyla İtalya’ya ulaşmak üzere canlarını tehlikeye atarak riskli bir yolculuğa çıkıyor. Geçtiğimiz Salı günü Midilli Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan bir başka teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) verilerine göre Yunanistan’ın Ege adalarına 2019 yılının başından bu yana yaklaşık 15 bin 500 göçmen ve sığınmacı ayak bastı. Ülkede bulunan göçmen ve sığınmacı sayısının ise yaklaşık 60 bin olduğu belirtiliyor.

İtalya’dan tepki çeken “önlemler”

Sığınmacıların Avrupa’ya ayak basmayı hedeflediği İtalya’da ise sağ popülist hükümet, kurtarma gemilerine karşı aldığı sert önlemlerle tepki çekiyor.

Göçmen karşıtlığıyla bilinen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Salı günü yaptığı açıklamada ülke karasularını ihlal eden yardım gemilerinin kaptanları, sahipleri ve işletmecilerine 50 bin euro'ya kadar para cezası uygulanacağını duyurmuştu.

Daha önce Malta ile sığınmacıları kimin kabul edeceği konusunda da kriz yaşayan İtalya, Akdeniz’de 65 sığınmacıyı kurtaran Alman insani yardım örgütü Sea Watch’ın gemisine el koymuştu.

DW,dpa /SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Frontex: AB sınırlarında göç durumu düzeliyor

Frontex Müdürü Fabrice Leggeri, yıl başından beri AB’ye 30 bin düzensiz göçmenin giriş yaptığını söyledi. Leggeri, düzensiz göçmenlerin çoğunlukla Türkiye üzerinden Yunanistan’a giriş yaptığını belirtti. (10.06.2019)  

Ege'de sığınmacı teknesi alabora oldu: 7 ölü

Ege'de Midilli açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu yedi kişi öldü. Ölenlerin ikisi çocuk. (11.06.2019)  

Türkiye’den Yunanistan’a sığınanların sayısı arttı

Yunanistan sahil güvenliği, 19-30 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’den Yunanistan’a bin 230 sığınmacının geçiş yaptığını duyurdu. (31.05.2019)  

Benzer içerik

Rettungsschiff Sea-Watch 3

İtalya sığınmacı gemisine el koydu 20.05.2019

Alman insani yardım örgütü Sea Watch'ın dört gün önce Akdeniz'de kurtardığı 65 sığınmacı İtalya'da karaya çıkarıldı. Sea Watch gemisine ise el konuldu.

Italien Matteo Salvini und Viktor Orban

Orban ve Salvini'den göç karşıtı ittifak açıklaması 29.08.2018

Macaristan Başbakanı Orban ve İtalya İçişleri Bakanı Salvini'nin ortak amacı göç karşıtı ittifak kurmak. Salvini ayrıca sığınmacıların iadesi konusunda Almanya ile İtalya arasında ilerleme sağlandığını belirtti.

Rettungsschiff Alan Kurdi

NWZ: AB faciayı göze alıyor 15.04.2019

Alan Kurdi gemisinde son bulan mülteci dramı ve ordunun yönetime el koyduğu Sudan'daki son durum bugünkü Alman gazetelerinde öne çıkan yorum konuları arasında.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Griechenland Küstenwache Archiv Juli 2013 Kreta (AFP/Getty Images/G. Politis)

77 sığınmacı taşıyan Türk teknesi Yunanistan'da durduruldu

Yunanistan’ın Mora Yarımadası yakınlarında 77 sığınmacıyı taşıyan bir tekneye sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Türkiye’den yola çıkan “Duru” isimli teknenin İtalya'ya yol aldığı tahmin ediliyor.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  