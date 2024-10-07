7 Ekim'in yıl dönümünde Berlin'de 88 gözaltı

Berlin'de son üç günde yapılan Filistin yanlısı gösterilerde 88 kişi gözaltına alındı. Pazartesi günü düzenlenen gösteriye Filistin'i destekleyen Greta Thunberg de katıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumartesi gününden bu yana yapılan, Hamas'ın İsrail'e saldırısının yıl dönümü ile ilgili gösteriler aralıksız devam ediyor. Pazartesi günü Südstern bölgesinde yapılan Filistin yanlısı gösteriye, dünyaca ünlü İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı.

Yaklaşık 2 bin 300 memur ile söz konusu eylemi takip eden Polisin, akşam saatlerinde, Yahudi düşmanı sloganlar atılması üzerine göstericilerden bazılarını gözaltına aldığı bildirildi.

Hafta sonunda 88 gözaltı

Cumartesi ve Pazar günü Berlin'de yapılan çok sayıda gösteride 88 kişinin geçici olarak gözaltına alındığı duyuruldu.

Mitte ilçesinde yaklaşık bin 800 kişinin katılımıyla Cumartesi günü yapılan bir gösteride, eylemcilere İsrail yanlısı sloganlar attığı belirtilen İsrailli bir kadın turist ile babasının uğradıkları saldırı sonucu hafif yaralandığı ve olayla ilgili dört kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Aynı gün yaklaşık 600 kişinin katılımı ile düzenlenen İsrail yanlısı gösteri yürüyüşüne ise 40 kadar Filistin yanlısının karıştığı ve burada çıkan arbedede Filistin yanlılarından birinin, İsrail yanlısı bir eylemcinin elindeki İsrail bayrağını zorla aldığı aktarıldı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile eylemden uzaklaştırılan yaklaşık 40 Filistin destekçisinden, aralarında bayrağı alan kişinin de olduğu 26 kişi hakkında cezai soruşturma başlatıldığı bildirildi. Hakkında soruşturma başlatılan kişilerden birinin de polis memurlarını izinsiz kayda aldığı ve gösteriyi canlı paylaştığı belirtildi.

Yine Cumartesi günü yapılan gösterilerde güvenlik güçlerine doğru sis bombası atan ve polislere direnen bir kişi ile bir trafik levhasına İsrail karşıtı sloganlar yazan bir kadının da gözaltına alındığı duyuruldu.

Pazar günü Kreuzberg ve Neukölln'de şiddet olayları yaşandı

Pazar günü yapılan gösterilerde ise bazı eylemcilerin polise saldırması sonucu 14 polisin yaralandığı bunlardan biri olan bir kadın polisin, yüzündeki ciddi yaralanma nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Özellikle Kreuzberg ilçesinin merkezi olan Kottbusser Tor bölgesi ile komşu ilçe Neukölln'de bulunan Hermann Meydanı'nda göstericilerin polis bariyerlerini zorla aşarak poislere taş, şişe ve havai fişeklerle saldırdığı bildirildi. Polisin de söz konusu göstericileri dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ettiği belirtiliyor.

Pazar günü Mitte ilçesinde yaklaşık 500 kişinin, Kreuzberg'te de 100 civarında kişinin katılımıyla düzenlenen İsrail yanlısı gösterilerin ise olaysız sona erdiği aktarıldı.

Hamas'ın İsrail'e saldırdığı 7 Ekim'in yıl dönümü tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor. Söz konusu saldırıda, aralarında Gazze Şeridi'ne kaçırılan ve burada hayatını kaybedenler de dahil toplam bin 205 kişi yaşamını yitirdi. Hamas'ın kaçırdığı 251 rehineden 97'sinin Gazze Şeridi'nde tutulmaya devam edildiği belirtiliyor. İsrail ordusu bu 97 kişiden 34'ünün büyük olasılıkla öldüğünü bildiriyor.

Hamas'ın saldırının ardından Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonlarını bugüne dek sürdüren İsrail ordusu, yaklaşık 42 bin kişiyi öldürdü.

AFP / ET,TY

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