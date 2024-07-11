7 Ekim sonrası Avrupa'da antisemitizm arttı

Gazze savaşı Avrupa genelinde Yahudi karşıtı eylem ve saldırıların artmasına yol açtı.

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansının (FRA) 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde, yani Gazze savaşının başladığı Ekim ayından önce yaptığı anket çalışması, antisemitizmin zaten yüksek olduğunu ortaya koymuştu. Ancak savaş sonrası 12 Yahudi topluluğunun sağladığı veriler, şimdi durumun daha da kötüleştiğine işaret etti.

FRA raporunda, "Yahudi toplumu Ekim 2023'ten beri daha fazla antisemitik olayla karşılaştı, bazı gruplar yüzde 400'e varan artışlar bildirdi" denildi. Rapor kapsamında görüşü alınan her 4 Yahudi'den üçü, diğer insanların İsrail devletinin eylemlerinden kendilerini sorumlu tuttuğunu hissettiklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 80'i antisemitizmin arttığını belirtti.

7 Ekim'de Hamas militanlarının İsrail topraklarında gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık bin 200 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail hükümeti baskına yanıt olarak Gazze'ye hava ve kara harekatı başlattı. Dokuzuncu aya giren savaşta 38 bini aşkın Filistinli öldü, 88 binden fazla kişi de yaralandı.

Katılımcıların yüzde 90'ı internette Yahudi karşıtlığına uğradıklarını, yarıdan fazlası ise bizzat tanıdıkları kişilerden veya medyadan bu olumsuzluğa maruz kaldıklarını aktardı. FRA, antisemitik tacizlerin sokaklarda, parklarda, mağazalarda yaşandığını bildirdi.

Çalışmaya göre katılımcıların dörtte üçünden fazlası Yahudi kimliklerini "en azından bazı durumlarda" gizleme ihtiyacı hissettiklerini aktardı. Üçte biri ise güvenlik endişesiyle Yahudi cemaatinin etkinliklerine katılmaktan kaçındıklarını söyledi.

Çalışma, Avrupa Birliği içindeki Yahudi toplumunun yüzde 96'sını barındıran 13 üye ülkede yapıldı. Daha önce Almanya özelinde yapılan bir araştırma, 7 Ekim'den sonra Yahudi karşıtlığının yüzde 80 arttığını ortaya koymuştu.

Reuters / MUK,BK

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