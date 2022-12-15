İstismar davasında baba da gözaltında

Altı yaşındaki çocuğun istismarıyla ilgili davada Kadir İstekli'nin ardından, hakkında yakalama kararı bulunan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı.
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İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşında kızı H.K.G.'yi dini nikahla evlendirdiği iddisına ilişkin dava kapsamında gözaltına alındı. Davada tutuksuz sanık olarak yargılanan Gümüşel hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
Gümüşel'in kızını evlendirdiği Kadir İstekli de Çarşamba günü polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar İstekli veGümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle tutuklamaya yönelik haklarında yakalama emri vermişti.
Emniyete getirilen İstekli ve Gümüşel'in gün içinde adliyeye sevki edilmeleri bekleniyor.