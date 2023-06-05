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6 yaşında evlendirme davası ertelendi

1 saat önce

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını evlendirdiği kişinin cinsel istismarına maruz kaldığı iddiası üzerine açılan dava ertelendi.

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6 yaşında çocuğa yönelik istismar davasında karar Temmuz ayına ertelendiFotoğraf: DHA

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikah adı atlında evlendirmesi ve kızın yıllarca cinsel istismara uğraması iddialarına ilişkin davanın dördüncü duruşması bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Basına kapalı olarak görülen davada savcı mütalaa vermek için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme, sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşma 17 Temmuz'a ertelendi. Duruşmada, bugün karar çıkması bekleniyordu.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma saat 10.00 sıralarında başladı. Polis ekipleri adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Önceki duruşmalarda Hiranur Vakfı üyeleri duruşmayı takip etmek için gelirken bugünkü duruşma için ise adliyeye gelmedikleri görüldü. Adliye güvenliği ise duruşma salonunun bulunduğu koridorda güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada bir tanığın dinlendiği öğrenildi.

Kadın örgütlerinden tepki

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, duruşma öncesi İstanbul Anadolu Adliyesi önünde "Neye göre çocuk? Kime göre çocuk' lafları, söylemleri, çocuk istismarına teşvik etmek anlamına gelir. Biz bu teşvik etme söylemlerinin aklanmasına izin vermeyeceğiz. Kadınlar, kız çocukları sahiplenecek mal gibi alıp satılacak bir meta değildir. Asla yalnız yürümeyecekler, bu yolda her zaman yanlarındayız" açıklamasını yaptı.

H.K.G.'yi yalnız bırakmacağını ve bundan sonraki tüm duruşmaları da takip edeceğini bildiren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri'nin açıklaması şöyle:

"Biz Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri olarak bugün buraya 6 yaşından beri istismara, cinsel istismara uğrayan HKG kardeşimizin duruşmasını takip etmek için geldik. Bu duruşmanın en başından beri bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. 'Neye göre çocuk? Kime göre çocuk' lafları, söylemleri, çocuk istismarına teşvik etmek anlamına gelir. Biz bu teşvik etme söylemlerinin aklanmasına izin vermeyeceğiz. Kadınlar, kız çocukları sahiplenecek mal gibi alıp satılacak bir meta değildir. Asla yalnız yürümeyecekler, bu yolda her zaman yanlarındayız. Kadınlar, kız çocukları kendinizi yalnız hissetmeyin. Biz buradayız. Sizinle ilgili her davada, her problemde yanınızda olacağız. Omuz omuza yürüyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmeyeceğiz. Ve HKG kardeşimizin de bundan sonra olacak bütün duruşmalarını takip edeceğiz."

Ne olmuştu?

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesine ilişkin iddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti. Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DHA,ANKA/TY,JD

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