 530 bin Yemenli ″çifte tehdit″ altında | DÜNYA | DW | 19.12.2018

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DÜNYA

530 bin Yemenli "çifte tehdit" altında

İç savaşın bitirilmesi için uluslararası çabaların arttığı Yemen'de yarım milyondan fazla yerinden edilmiş insan açlık ve soğuk hava tehdidi ile mücadele ediyor. 530 bin kişi dağlık bölgelere sığınmış durumda.

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Arşiv 2016: Yerlerinden edilmiş Yemenlilerin birçoğu kamplarda yaşıyor

Üç yıldan uzun bir süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de yerinden edilmiş yarım milyondan fazla kişi kış şartlarından dolayı açlık ve soğuk tehdidi altında.

İngiltere merkezli Oxfam yardım kuruluşunun Yemen Direktörü Muhsin Siddiquey Çarşamba günü bir açıklama yaparak 530 bin kadar Yemenlinin ülkenin dağlık bölgelerinde derme çatma barınaklarda kaldığını ve soğuktan korunacak imkânlarının olmadığını söyledi.

Siddiquey, "Dondurucu soğuklar, umutsuz açlık koşullarının ortasında mücadele veren ailelere vuran son darbe olabilir" ifadesini kullandı.

14 milyon kişi açlık çekiyor

Oxfam verilerine göre Yemen'de süren savaştan dolayı 14 milyon kişi açlık çekiyor. Ülkede altı ay ile beş yaş arasındaki tüm çocukların neredeyse yarısı yeterli beslenemiyor.

Yaklaşık 28 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 75'i acil insani yardıma ihtiyaç duyarken, Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizi Yemen'de yaşanıyor.

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BM'nin günümüzün en büyük insani felaketinin yaşandığını belirttiği Yemen'de yedi milyon çocuk yeterli beslenemiyor. Açlık, önlenebilir hastalıklar ve enfeksiyon nedeniyle her on dakikada bir çocuk ölüyor. (12.12.2018)

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Suudi Arabistan Sana'yı vurdu

İran destekli Şii Husiler ile Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun desteklediği merkezi hükümet arasında 2015'ten beri devam eden iç savaşı bitirmek için tarafların bulunduğu girişimlere karşın çatışmalar devam ediyor.

Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentinde Salı gününden beri yürürlükte olan ateşkes devam ederken, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon Çarşamba günü başkent Sana'daki bir hava üssünü bombaladı.

Suudi devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre koalisyon uçakları Sana'da uluslararası havalimanının yanındaki bir hava üssünde saldırı hazırlığındaki bir roketatar ve bir de insansız hava aracını vurdu.

Yemen'de isyancıların kontrolündeki el Mesire televizyonu hava saldırılarının üssün yanı sıra, etrafındaki bölgeyi de hedef aldığını açıkladı.

Hudeyde'de kırılgan ateşkes

Hudeyde kenti ve Yemen'e ulaştırılan yardım malzemesinin yaklaşık yüzde 80'inin giriş kapısı olan limanında sağlanan ateşkese rağmen bölgeden aralıklı olarak silah sesleri yükseliyor.

Taraflar birbirlerini ateşkesin şartlarına uymamakla suçlarken, BM güdümündeki bir komitenin çatışmasızlık durumunu gözlemlemesi bekleniyor. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, komitenin bir an önce bölgeye ulaşmasını ve isyancıların kentin dış bölgelerinden çekilmesini gözlemlemesini talep ediyor.

Hollandalı bir general liderliğindeki bir BM timinin bu hafta sonuna doğru Hudeyde'ye doğru hareket etmesi bekleniyor.

Yedi yıllık mücadele

2011 yılında Tunus'tan başlayarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki birçok ülkeye sıçrayan ve tek adam rejimlerine bir başkaldırıya dönüşen Arap Baharı Yemen'de eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in istifasına ve ülkeyi terk etmesine neden olmuştu.

Salih'in ülkeden ayrılmasının ardından göreve gelen Abdurabbu Mansur El Hadi yeni Devlet Başkanı olmuş, ancak kısa bir süre sonra isyancı Şii Husilerin başkent Sana'yı 2014 yılında ele geçirmesiyle önce ev hapsine alınmış, ardından o da ülkeden ayrılmıştı.

Mart 2015'ten beri devam eden iç savaşta şu ana kadar yaklaşık 10 bin insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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Yemen'de kullanılan silahlar kimin?

DW,AP/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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Yemen'de kullanılan silahlar kimin?  

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