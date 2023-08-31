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51 göçmen lüks yatla Mikonos'a götürüldü

31 Ağustos 2023

Yunan Sahil Güvenliği, 51 göçmeni lüks bir yatla Türkiye kıyılarından Yunanistan’ın Mikonos Adası'na götürdüğü iddia edilen üç insan kaçakçısının tutuklandığını duyurdu.

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Bir limanda demir atmış halde "Aurora" yatı
51 göçmeni Mikonos'a götürdüğü iddia edilen "Aurora" isimli yatFotoğraf: Griechische Küstenwache/dpa/picture alliance

Yunan Sahil Güvenliği, insan kaçakçılarının düzensiz göçmenleri Türkiye'den Yunanistan'ın gece hayatı ve lüks otelleriyle ünlü Mikonos Adası'na götürdüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, üç insan kaçakçısının 51 göçmeni lüks bir yatla adaya götürdüğü gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi. Zanlıların, Mikonos'taki 51 göçmenin gözaltındaki sorguları sonucunda yakalandığı duyuruldu. Açıklamaya göre göçmenler, polis sorgularında kendilerini adaya getiren insan kaçakçıları ile 27 metre uzunluğundaki "Aurora" adlı lüks yat hakkında bilgi verdi. Sahil Güvenlik bunun üzerine bölgede dört devriye botu ve bir helikopter görevlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Delaware eyaletinin bayrağını taşıyan lüks yatın, Patmos Adası açıklarında bulunduğunu duyuran yetkililer, söz konusu yatla ilgili bir video ve fotoğraf paylaştı. Göçmenler kendilerini lüks yatla Mikonos'a götüren üç zanlıyı teşhis edince, söz konusu şahıslar tutuklandı.

Yunan radyosu, Sahil Güvenliğe dayandırarak verdiği haberinde, son üç günde Ege ve  İyon denizinde 300'den fazla göçmenin yakalandığını duyurdu.

 

dpa / HT,ET

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