 50 bin kadın aile içi şiddet kurbanı | DÜNYA | DW | 08.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

50 bin kadın aile içi şiddet kurbanı

BM raporuna göre 2017 yılında 50 bine yakın kadın ve kız çocuğu partnerleri ya da aile fertlerince öldürüldü.

Symbolbild Gewalt gegen Frauen (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

Viyana'daki BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) kadın ve kız çocuklarına uygulanan şiddete dair raporunu açıkladı. Rapora göre 2017 yılında 50 bine yakın kadın ve kız çocuğu partnerleri ya da aile fertlerince öldürüldü. 2017 yılında dünya genelinde toplam 87 bin kadın cinayete kurban gitti. Bu kadınların birçoğunun "mevcut ya da eski partnerleri ya da babaları, erkek kardeşleri, anneleri, kızkardeşleri ya da başka aile fertlerince rolleri ya da sosyal konumları nedeniyle öldürüldüğü" belirtildi.

Raporda kadınların mevcut ya da eski partnerleri tarafından öldürüldüğü vakalarda cinayetin çoğu zaman spontan gerçekleşmediği, bu kadınların uzun süreli şiddetin sonunda öldürüldüğü tespitine yer verildi. Söz konusu çalışmada cinayetlerin işlenme nedenleri arasında kıskançlık ve ayrılma korkusunun önemli bir rol oynadığı belirtilerek, 2012 yılında işlenen kadın cinayetleri ile bir kıyaslama yapıldı ve kurban sayısında o döneme oranla artış olduğu kaydedildi.

En fazla ev içi şiddet Asya'da

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi kıtalar arasında bir kıyaslamaya giderek en çok ev içi şiddet ve cinayetin Asya'da yaşandığını kaydetti. 2017 yılında Asya kıtasında 20 bin kadın ve kız çocuğunun partnerleri ya da aile fertlerince öldürüldüğü belirtilirken, bu rakam Afrika'da 19 bin, Amerika kıtasında 8 bin, Avrupa kıtasında ise 3 bin olarak açıklandı.

Rapora göre 2017 yılında dünya genelinde toplam 464 bin insan cinayete kurban gitti. 2017'de cinayet ve kasten insan öldürme suçlarından ölenlerin sayısının, silahlı çatışmalarda ölenlerin sayısından daha yüksek olduğu vurgulandı. BM raporunda silahlı çatışmalarda ölenlerin sayısı 89 bin olarak açıklandı.

dpa / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Kadınlar erkek şiddetine karşı sokağa çıktı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar İstanbul Tünel meydanında bir araya gelerek "Erkek şiddetine bahane çok. Susmaya, haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok" sloganıyla eylem düzenledi. (25.11.2018)  

Verilerle Türkiye’de kadına şiddetin anatomisi

Kadınlar için şiddet hayatlarının en önemli sorunu. Ağır şiddet vakalarının ve korunma talebinde bulunanların sayısı artarken dava kabul oranları geriliyor. İşte verilerle Türkiye'de kadına yönelik şiddet… (25.11.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Kadınlar için dünyanın tehlikeli ülkeleri  

Benzer içerik

Schweiz - UN Agnes Callamard zum Fall Jamal Kashoggi

BM raportörü: Kaşıkçı cinayetinde emir komuta zinciri çözülmedi 26.06.2019

Kaşıkçı cinayetine yönelik rapor hazırlayan BM raportörü, Veliaht Prens'in cinayetteki rolünün araştırılmasını istiyor. Callamard'a göre Riyad'ın yürüttüğü soruşturma cinayetteki emir komuta zincirini ortaya koyamadı.

Venezuela Krise Polizei

BM: Venezuela'da yargısız infazlarda binlerce kişi öldü 04.07.2019

Birleşmiş Milletler (BM) Venezuela’da geçen yıl binlerce kişinin güvenlik operasyonlarında öldürüldüğünü açıkladı ve hükümeti özel polis kuvvetini feshetmeye çağırdı.

Symbolbild UN-Sicherheitsrat fordert in Iran-Krise Zurückhaltung

BM Güvenlik Konseyi'nden Libya'daki saldırıya kınama 05.07.2019

BM Güvenlik Konseyi, Libya'da sığınmacı merkezine düzenlenen hava saldırısını kınayarak savaşan taraflara ateşkes çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda üç ayda bin kişinin öldüğünü açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Bundeswehr in Jordanien (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

ABD Suriye'de Alman askeri istiyor

Suriye’deki askeri birliğine destek arayışında olan ABD, IŞİD’e karşı koalisyonda yer alan Almanya’dan kara gücü desteği talep etti. Berlin’den de bölgedeki misyonun süresinin uzatılabileceği sinyalleri geliyor.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  