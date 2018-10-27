5 Alman polis memuruna disiplin soruşturması

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinde İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) hareketiyle ilişkili oldukları şüphesiyle 5 polis memuru hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. NRW İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bielefeld’de yayımlanan Westfalen-Blatt gazetesine yaptığı açıklamada polislerden ikisinin emekliye ayrıldığını ikisinin de geçici olarak memuriyetten uzaklaştırıldığını söyledi. Beşinci polisin ise memuriyetten ihracına yaptığı şikayetin reddedildiği ve disiplin soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Hakkında disiplin soruşturması başlatılan ve görevden alınan polis memurlarından birinin Paderborn kentinde görevli olduğu öğrenildi. Devriye görevi yapan 45 yaşındaki polisin bazı söylemleri üzerine meslektaşları tarafından ekim ayı sonunda üstlerine bildirildiği belirtiliyor. Polis hakkında halktan bir şikayetin gelmediği, memurun ceza soruşturmasına konu olabilecek bir davranışının da olmadığı öğrenildi.

Westfalen-Blatt’ın haberine göre eyalet polisi, İmparatorluk Vatandaşları hareketini silahsızlandırmak için aylardır çalışma yürütüyor. Haziran ayı sonu itibarı ile 80 İmparatorluk Vatandaşları hareketi üyesinin silah ruhsatı iptal edildi. Güvenlik güçleri 82 üyenin de silah ruhsatı olduğu bilgisini verdi.

İmparatorluk Vatandaşları Almanya Federal Cumhuriyeti’nin meşru ve egemen bir devlet olarak varlığını reddediyor. Hareket üyeleri Almanya’nın hâlâ Alman İmparatorluğu’nun hayatta olduğu 1937 yılındaki sınırlarına sahip olduğunu savunuyor. İmparatorluk Vatandaşları bu gerekçeyle vergi ödemiyor ve mahkemelerin aldığı kararları tanımıyor. Almanya çapında yaklaşık 19 bin üyesi olduğu tahmin edilen hareketin 950 üyesi Almanya’nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak tanımlanıyor.

Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch mayıs ayında yaptığı bir açıklamada "Çok açık ve net söylüyorum: İmparatorluk Vatandaşları'nın emniyette yeri yoktur" demişti.

epd, AFP / EC, TY

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