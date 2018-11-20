 467 Neo Nazi ortadan kayboldu | ALMANYA | DW | 04.12.2018

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ALMANYA

467 Neo Nazi ortadan kayboldu

Haklarında tutuklama emri bulunan 467 Neo Nazi'nin ortadan kaybolduğu açıklandı. İzini kaybettiren aşırı sağcıların şiddet eylemlerine kalkışabilecekleri belirtildi.

Chemnitz Demonstration der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz (picture-alliance/dpa)

Almanya'da haklarında tutuklama emri bulunan 467 aşırı sağcının izlerini kaybettirdikleri için tutuklanamadıkları açıklandı. Federal hükümetin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta aranan aşırı sağcıların dörtte birinin şiddete eğilimli olduğu belirtildi.

Aşırı sağcılardan 108'i siyasi suçlardan dolayı aranıyor. Ortadan kaybolan 99 şüphelinin ise bir ya da daha fazla şiddet eylemine katıldığı açıklandı. Güvenlik makamlarınca aranan şahısların aşırı sağcıların mitinglerinde ya da konserlerinde suç işleyebilecekleri belirtiliyor.

Aşırı sağcıların sayısında artış

Neue Osnabrücker Zeitung'un yayımladığı habere göre aranan Neo Nazilerin sayısında önemli artış oldu. Dört yıl önce 253 kadın ve erkek aşırı sağcı aranmaktayken tutuklama emriyle arananların sayısı bu yıl 467'ye çıktı. Artışa gerekçe olarak, mülteci sayısındaki yükselişe tepki olarak mülteci yurtlarına yapılan saldırıların artması gösteriliyor.

Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke

Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke

Hükümete soru önergesini veren Sol Parti'den milletvekili Ulla Jelpke gazeteye yaptığı açıklamada "güvenlik makamlarından, aranmakta olan Nazilerin biran önce ele geçirilmesini beklediklerini ve Nazilerle ilgili istatistiklerin şiddet potansiyelinin arttığına işaret ettiğini" söyledi. Jelpke, "yüzlerce Nazi'nin 2017 yılından bu yana ya da daha uzun zamandır bulunamamasının endişe verici olduğunu" sözlerine ekledi.

DW, epd/AG, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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