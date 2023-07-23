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45 yıl çalışan birinin ortalama emekli maaşı 1543 euro

49 dakika önce

Almanya'da 45 yıl çalışmış bir kişi ortalama 1543 euro aylık emekli maaşı alıyor. İstatistiklere göre erkekler ile kadınlar arasındaki emeklilik maaşı farkı 300 euro.

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Kadınların ortalama emekli maaşı erkeklerle aynı süre çalışmasına rağmen 314 euro daha düşük.
Kadınların ortalama emekli maaşı erkeklerle aynı süre çalışmasına rağmen 314 euro daha düşük. Fotoğraf: Wolfram Steinberg/dpa/picture alliance

Almanya'da 45 yıl çalışmış ve emeklilik aidatını ödemiş bir kişinin aylık ortalama maaşı 1543 euro. İstatistiklere göre erkeklerin emekli maaşı kadın emeklilerin aylığından 314 euro daha fazla.

Muhalefetteki Sol Parti'nin Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Dietmar Bartsch'ın verdiği soru önergesine Federal Çalışma Bakanlığı'nın verdiği cevaba göre, sadece kadınlar ile erkekler arasında fark yok, Almanya'nın doğu eyaletlerindeki emekliler de batıdaki emeklilerden daha az maaş alıyor.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, 31 Aralık 2022 itibarı ile Almanya'da 45 sene sigortalı çalışmış bir erkek ayda ortalama 1637 euro emekli maaşı alıyor. Yine 45 yıl boyunca sigortalı çalışmış ve emeklilik aidatı ödemiş bir kadının eline geçen aylık emekli maaşı ise 1323 euro.

Sadece kadın ve erkek emekliler arasında gelir uçurumu söz konusu değil. Almanya'nın doğusu ile batısı arasındaki emeklilerin gelirleri arasındada farkın büyük olduğu dikkat çekiyor. 45 yıl boyunca sigortalı bir işte çalışmış bir emekli batı eyaletlerinde ortalama 1605 euro kazanırken, aynı şartları doldurmuş bir emekli doğu eyaletlerinde 1403 euro maaş alıyor. 

Eyaletler arasında da farklar bulunuyor

Federal sisteme sahip ve 16 eyaletten oluşan Almanya'da en yüksek emekli maaşını Hamburg Eyaleti'nde yaşayanlar alıyor. Buna göre Hamburglu bir emekli ayda ortalama 1663 euro maaş alırken, en az kazanılan doğudaki Thüringen Eyaleti'nde bir emeklinin ortalama maaşı 1371 euro.

Konuyla ilgili Almanya Haber Ağı'na (RND) konuşan Sol Parti Meclis Grubu Eş Başkanı Bartsch, 45 sene sigortalı çalışmış bir kişinin aylık ortalama emekli maaşının 1543 euro olmasını "son 20 yılın emeklilik politikasının utanç verici bir sonucu" diye niteledi. Bartsch, kadınların erkeklerden, doğudakilerin batılı emeklilerden daha az kazanmasının "adil ve yeterli gelir temelli bir emeklilik sisteminden ne kadar uzak olunduğunun göstergesi" diye yorumladı. 

Emeklilere yüzde 10 enflasyon zammı talebi

Muhalefetteki Sol Parti, pandemiyle başlayan ve geçen yıl çıkan Ukrayna savaşıyla rekor derecede artan enflasyon nedeniyle Almanya'daki emekli maaşlarına bir kereye mahsus yüzde 10 enflasyon dengelemesi yapılmasını talep ediyor. Bartsch'a göre bu emeklilik sisteminde reformla ve bütün çalışanların, milletvekillerinden serbest çalışanların, memurlardan işçilere herkesin ödediği tek bir emeklilik sandığı olmasıyla mümkün.

Almanya'da emekli maaşının seviyesi, çalışıldığı sırada ödenen aylık emeklilik aidatının yüksekliğine, maaşa, toplu sözleşmelerdeki genel artışa bağlı olarak belirleniyor.

Almanya Federal İstatistik Dairesi, geçen hafta yaptığı açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde geçinemediği için devletten temel yardım alan emekli sayısının yaklaşık 685 bin olduğunu duyurmuştu. Bunların yüzde 57'sini kadınların oluşturduğu bildiriliyor.

Federal hükümetin verilerine göre, 1 Temmuz 2023 itibarı ile Almanya'da 21 milyon emekli yaşıyor. Son olarak emekli maaşlarına 1 Temmuz itibarı ile batıdaki eyaletlerde yüzde 4,39, doğudaki eyaletlerde yüzde 5,86 oranında zam yapıldı.

AFP / ETO, EC 

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