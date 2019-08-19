 41 HDP′li eski belediye başkanına hapis cezası | TÜRKİYE | DW | 03.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

41 HDP'li eski belediye başkanına hapis cezası

31 Mart’taki yerel seçimlerden önce görevlerinden uzaklaştırılan 94 belediye başkanından 41’i, toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Türkei Hauptquartier der HDP in Ankara (DW/U. Danişman)

Önerdiğimiz linkler

Mardin Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’li bakanlara gümüşçüden 600 bin liralık hediye aldığı belgelendi. İlgili bakanlar belgeler hakkında konuşmuyor. (25.08.2019)

İktidar çevrelerinin hedefinde olan eski Başbakan Davutoğlu'nun 7 Haziran-1 Kasım arasında yaşananlarla ilgili "defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözleri üzerine HDP, meclis araştırması istedi. (24.08.2019)

Türkiye'de bu yıl 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerden önce, haklarındaki terör suçu iddiaları ile görevlerinden uzaklaştırılan 94 HDP'li (Halkın Demokratik Partisi) belediye başkanından 41’i, toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya dair yapılan açıklamada, 94 sanıktan 41'inin suçlu bulunarak hapis cezalarına çarptırıldığı, 52 eski belediye başkanının mahkemelerdeki yargılama sürecinin devam ettiği ve bir kişi hakkında ise beraat kararı çıktığı bildirildi.

Hapis cezasına çarptırılan 41 eski belediye başkanından 33'ünün temyiz süreci Yargıtay ve İstinaf mahkemesinde devam ederken, yedi kişi hakkında verilen hapis cezası kesinleşti.

Belediye başkanlıkları mülki amirlere verildi

31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce Anayasa'nın 127'nci ve Belediye Kanunu'nun 47'nci maddeleri gerekçe gösterilerek görevden alınan 94 belediye başkanının yerine valiler, vali yardımcıları ve kaymakamlar atanmıştı. 

Görevden uzaklaştırılan, tamamı HDP'li 94 belediye başkanından 20'si tutuklu, 57'si ise tutuksuz yargılanıyor. Yedi kişi hakkında adli kontrol şartı bulunurken, kayıp sekiz eski belediye başkanı haklarındaki yakalama kararı ile aranıyor. Sanıklardan biri ise yargılama süreci esnasında hayatını kaybetti.

DW / ET,GA

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Bildkombo Ahmet Turk, Bedia Özgökçe Erta, Selcuk Mizrakli

Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları görevden alındı 19.08.2019

İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. HDP’li siyasetçilerin yerine bu illerin valileri görevlendirildi. HDP ve CHP'den karara tepki geldi.

Selahattin Demirtas, HDP

Demirtaş'ın tahliyesine savcılıktan itiraz 03.09.2019

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti. İtirazı üst mahkeme değerlendirecek.

Türkei Selahattin Demirtas

Demirtaş'a ana davada tahliye kararı 02.09.2019

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olduğu ana davada tahliye kararı çıktı. Ancak Demirtaş ceza aldığı başka bir dava nedeniyle tahliye edilmeyecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Logo Partei AKP (picture-alliance/dpa)

AKP'de ihracı istenenler MYK kararına tepki gösterdi

AKP Merkez Yürütme Kurulu'nun kesin ihraç talebi ile parti merkez disiplin kuruluna sevk ettiği isimlerden Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ karara tepki gösterdi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  