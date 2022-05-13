400 bin dolarlık taşınmazla vatandaşlık dönemi başlıyor

Doğuştan değil sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmasına hak kazandıran yasal değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. 13 Haziran’da yürürlüğe girecek olan kanuni değişiklik, yabancıların vatandaşlık hakkına kavuşmasını sağlayan taşınmaz satın alma bedelini 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltiyor. 2018'de bu bedel 1 milyon dolar olarak uygulanıyordu.

İstisnai Türk vatandaşlığı edinebilmeleri için yabancılara getirilen yüksek bedelle gayrimenkul satın alma koşulu zaman içerisinde 250 bin dolara kadar düşürülmüş, bu da yoğun tartışmalara yol açmıştı. Son olarak 12 Nisan 2022'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda bu bedelin 400 bin dolara yükseltilmesi kararı alındığı duyurulmuş ancak bugüne kadar resmiyet kazanmamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2021'de en çok konut alan yabancı ülke vatandaşları sırasıyla: İranlılar, Iraklılar, Ruslar, Afganistanlılar ve Almanlar oldu.

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13 Haziran‘da yürürlüğe giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan 5554 sayılı kararı ile bu yönde adım atılmış oldu. Buna göre vatandaşlık edinebilmek için yabancıların satın alması gereken gayrimenkul bedeli 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi. Bu uygulamadan yararlanabilmek isteyenlerin, alınan taşınmazın tapuya kaydında "3 yıl satılamaz" şerhinin düşülmesi şartı aranıyor. Ayrıca, 3 yıl devir ve terkin yapılamayacağına ilişkin de noterden belge almınması şartı gerekiyor. Şartların sağlandığının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespit edilmesi durumunda başvuranlar Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilecek.

BES’e 500 bin dolar da hak doğmasını sağlıyor

Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik ayrıca taşınmaz dışında en az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve 3 yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine (BES) yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yabancıların da Türk vatandaşlığı için başvurabilme hakkına kavuşacağını kaydediyor.

ANKA,DW/ETO,EC