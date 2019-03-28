32 ilde oy kullanma işlemi sona erdi

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılan ilk yerel seçimlerde, seçmenler yaşadıkları bölgelerde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek üzere sandık başında.

Oy kullanma işleminin saat 07.00'de başladığı 32 ilde oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı ve sandıklar kapandı. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Dersim, Urfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, ülkede 57 milyon 58 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler beş yıl boyunca görev yapacak olan yerel yönetimleri belirlemek için 194 bin 390 sandıkta oy kullanıyor.

Adaylar oylarını kullandı

Ekrem İmamoğlu

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Cumhuriyet mahallesindeki Haldun Taner İlkokulu 1382 nolu sandıkta oyunu kullandı.

İmamoğlu sandık başında yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuz için hayırlı olsun. İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum. Bu bir yerel seçim; 5 yıl boyunca hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin bütün kentlerinin güzel bir yönetimle buluşması ve demokrasinin herkesin kucaklandığı, mutlu olduğu, huzurlu olduğu ve milletçe keyif aldığımız şehirlerin olduğu ve başta bütün bunların İstanbul'da yaşanmasını diliyorum. Umuyorum İstanbul en yoğun katılımlı oyu kullansın, günün sonunda bir kişinin bile burnu kanamadan sağlıklı, güvenli, huzurlu bir seçim günü yaşayalım" diye konuştu.

Binali Yıldırım

Oyunu Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda kullanan AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, dışarıda bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yıldırım, "Seçime oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Biz de oyumuzu Aydınlı'da kullandık. Hem Tuzla belediye başkanı, meclis üyeleri, mahallemizin muhtarı hem de büyükşehir belediye başkanı adayı için oy kullandık. İstanbulumuz için 39 ilçemiz için Tuzla için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimlerin, kardeşliğimizin birliğimizin beraberliğimizin ortak geleceğimiz İstanbul için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Mansur Yavaş

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Mansur Yavaş, oyunu Ankara Çankaya'daki Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Yavaş, "Bugün oyumuzu kullandık. Bizim büyük Ankara ailemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir sonuç çıkacak. Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulan her şey boştur. En düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim. Proje konuşmak yerine istemediğimiz şeyler konuştuk. Bunun en güzel cevabını sandıkta seçmen verecektir" dedi.

Nihat Zeybekci

AKP ve Cumhur İttifakı İzmir Adayı Nihat Zeybekci oyunu Bornova Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'nda kullandı.

Zeybekci "Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kazanan İzmirimiz olsun, İzmir kazansın diye yola çıktık. Biz gönüller yapmaya geldik diye yola çıktık ve bugün de dört aylık seçim kampanyamızın sonunda oyumuzu kullandık. Milletimizin iradesinin üzerinde bugüne kadar hiçbir irade tanımadık. Milletimizin vereceği karar bizim için saygı göstereceğimiz bir karar olacaktır. Milletimiz isabetli karar verecektir. Diliyoruz ve temenni ediyoruz ki İzmirimiz 21'inci yüzyıldaki, şehirler yarışındaki yerini alsın diye gayret gösterdik. Onu hedefledik, onu amaçladık. Sonuçlar itibarıyla da İzmir'imiz için hayırlı olan, dolayısıyla Türkiyemiz için hayırlı olan, milletimiz için hayırlı olan seçim sonuçları çıksın inşallah diyorum" dedi.

HDP’nin Çankaya adayı Filiz Kerestecioğlu oyunu kullandıktan sonra "Herkese, tüm halklarımızın geleceğine hayırlı olsun. Barış getirsin, demokrasi getirsin artık bir nefes getirsin. Ben sakin ve huzurlu geçmesini diliyorum. Bu bir seçim, bu bir savaş değil. Mutlaka bir kaybeden olacaktır ama bunu herkesin haysiyetiyle yaşamasını, haysiyetiyle kazanmasını ya da kaybetmesini temenni ederim” şeklinde konuştu.

Millet İttifakının İzmir Adayı CHP'li Tunç Soyer, Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde bulunan 80. Yıl İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Soyer, "Güzel bir maratondu. Tatlı bir telaştı. Fragman bitti, film asıl şimdi başlıyor. Bundan sonrası daha yoğun olacak. Her seçim aslında demokrasi sınavıdır. Ben bugün de herkesin bu sınavdan başarılı bir şekilde geçeceğini umuyorum. Milletimizin başarılı bir sınav vereceğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Sandık başında ölüm

Öte yandan Malatya'nın Pötürge ilçesinde şiddet olayı yaşandı. DHA'nın haberine göre oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada iki kişi tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na kurulan sandık başında, oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavganın ardından tabancayı ateşlediği belirtilen kişi gözaltına alındı. İki kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Twitter üzerinden bir açıklama yaparak ölen sandık görevlilerinin kendi partilerinden olduğunu ve AKP adayının yeğeninin saldırısı sonucu hayatlarını kaybettiklerini öne sürdü.

Erdoğan: Malatya'daki olay gerçekten bizleri üzdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-Üsküdar'da oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Öncelikle sabah iyi başlayan ama daha sonra Malatya'daki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki iki vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür" şeklinde konuştu.

Oy verme işlemleri

YSK kararına göre doğudaki 32 ilde oy verme işlemi TSİ 07.00'de, diğer illerde ise 08.00'de başladı. Sandıkların saat 7.00'de açıldığı 32 ilde oy verme işlemleri saat 16.00'da diğer illerde ise 17.00'de sona erecek.

YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılıyor.

Bu partiler arasında AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı en büyük siyasi bloklar olarak öne çıkıyor. Bu bloklar ülke genelinde kimi il ve ilçelerde ortak adaylar gösterme kararı aldı.

DHA,İHA/BW,ÇÖ

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