31 Mart'tan mazbataya kadar neler oldu?  

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ya yapılan seçimlerden 17 gün sonra, Çarşamba günü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Mevlüt Uysal'dan devraldı.

İmamoğlu'na mazbata verilmesinin öncesinde günler süren bir belirsizlik yaşandı. Maltepe başta olmak üzere bazı ilçelerde oylar yeniden sayılırken, AKP İstanbul'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe sundu.

YSK, AKP'nin itirazıyla ilgili kararını henüz açıklamazken, DW Türkçe İstanbul'da son 17 günde yaşanan maratonu derledi.

DW/GY,AH,JD

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