31 Mart yerel seçimlerinin galibi CHP

31 Mart yerel seçimlerinde henüz resmi olmayan verilere göre CHP Türkiye genelinde seçim yarışını AKP'nin önünde götürüyor. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre sandıkların yüzde 90'dan fazlasında CHP oyların yüzde 37,39'unu alırken AKP'nin oy oranı yüzde 35,73'de.

DEM Parti, Türkiye genelinde yüzde 5,58 oranında oy alırken Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 6,06, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı yüzde 4,89, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 3,76, Zafer Partisi'nin oy oranı yüzde 1,47, Saadet Partisi'nin oy oranı yüzde 1,05, HÜDA PAR'ın oy oranı yüzde 0,53, Büyük Birlik Partisi'nin oy oranı yüzde 0,39, DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 0,28.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim gecesi yaptığı açıklamaya göre Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul'u CHP yeniden kazandı. Balıkesir, Bursa, Manisa ve Denizli büyükşehir belediyelerini kazanan CHP 1989'dan sonra ilk kez Adıyaman'ı ve cumhuriyet tarihinde ilk kez Afyonkarahisar'ı, 1977'den beri ilk kez Amasya'yı, Bartın'ı, Giresun'u, Kastamonu'yu, cumhuriyet tarihinde ilk kez Kırıkkale'yi, Kilis'i, Kütahya'yı, Uşak'ı ve Zonguldak'ı kazandı. CHP ayrıca Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırşehir, Sinop ve Yalova'da seçim yarışından zaferle ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Fotoğraf: ANKA

Kırklareli ve Hatay başa baş mücadele

Sandıkların yüzde 90'dan fazlasının açıldığı Kırklareli'nde MHP'nin adayı Derya Bulut'un oy oranı yüzde 41,23 iken CHP'nin adayı Siyam Kesimoğlu'nun oy oranı yüzde 40,51 düzeyinde.

Hatay'da da başa baş bir mücadele söz konusu. Sandıkların yüzde 95'ten fazlasının açıldığı Hatay'da CHP'nin tartışmalı adayı Lütfü Savaş yüzde 43,98 oy oranında, AKP adayı Mehmet Öntürk'ün oranı ise yüzde 44.

Güneydoğu'da DEM Parti önde

DEM Parti, Güneydoğu illerinde yine başarılı oldu. Tunceli, Iğdır, Ağrı, Muş, Van, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkari, Mardin belediyelerini DEM Parti'nin adayları kazandı. Şanlıurfa ve Yozgat'ı Yeniden Refah Partisi kazanırken açılan sandıklara göre Kırklareli, Çankırı, Karaman, Osmaniye, Tokat, Gümüşhane, Erzincan ve Kars'ı MHP, Sivas belediye başkanlığını Büyük Birlik Partisi, Nevşehir'i ise İYİ Parti kazandı.

Açılan sandıklara göre Isparta, Konya, Aksaray, Niğde, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Bingöl, Şırnak, Bitlis, Erzurum, Bayburt, Rize, Trabzon, Ordu, Samsun, Çorum, Karabük, Düzce, Sakarya, Kocaeli'de ise AKP seçim yarışından zaferle ayrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Fotoğraf: Pelin Ünker/DW

Üç büyük kentte durum ne?

Sandıkların yüzde 83,75'inin açıldığı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 50,63'ünü alarak Murat Kurum'a yaklaşık 10 puanlık fark attı. İstanbul'un 26 ilçesini CHP alırken AKP'nin kazandığı ilçe sayısı 13'te (Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Sultangazi, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Fatih, Kağıthane, Zeytinburnu, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye) kaldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını ise mevcut CHP'li başkan Mansur Yavaş yüzde 59'luk oy oranıyla kazandı. Sandıkların yüzde 68'inin açıldığı başkentte Yavaş'ın AKP'nin adayı Turgut Altınok'a 25 puandan fazla fark attığı görüldü. Ankara'da CHP 16 ilçeyi alırken AKP'nin aldığı ilçe sayısı 8 oldu. Ankara'nın ilçelerinden Çamlıdere'de ise bağımsız belediye başkan adayı Adem Ceylan seçimden zaferle ayrıldı. Etimesgut ilçesinde Behzat Ç. karakteriyle kamuoyunda tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu sandıkların yüzde 49'una göre yaklaşık yüzde 55 oy aldı.

CHP'nin kalesi İzmir'de ise Cemil Tugay yüzde 48 oranında oy aldı. Sandıkların yüzde 80'inin açıldığı İzmir'de AKP'nin adayı Hamza Dağ'ın oy oranı ise yüzde 37 oldu. İzmir'in 30 ilçesinden 28'ini CHP kazanırken Menemen'i AKP, Aliağa'yı ise MHP kazandı.

DW / EC, HS

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