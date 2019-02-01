 31 Mart öncesi 91 bin seçmenin kaydı donduruldu | TÜRKİYE | DW | 16.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

31 Mart öncesi 91 bin seçmenin kaydı donduruldu

31 Mart seçimlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi. YSK Başkanı, beyan edilen adreste oturmayan 91 binden fazla seçmenin kaydının dondurulduğunu söyledi.

Türkei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen (picture-alliance/AA/H. Sagirkaya)

Önerdiğimiz linkler

Türkiye'de yerel seçimlere 'sahte seçmen' gölgesi düştü. Muhalefet, boş arazi, inşaat ve olmayan binalardan binlerce seçmen tespit ettiklerini belirtiyor ve YSK'dan yarın dolacak itiraz süresini uzatmasını istiyor. (16.01.2019)

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimleri için resmi takvimi işletmeye başlatan Yüksek Seçim Kurulu yine "seçime şaibe mi karışacak" sorularının adresi oldu. Muhalefet, YSK'nın mühürsüz oyları geçerli saymasını hatırlatıyor. (03.01.2019)

Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimleri öncesi 91 binden fazla seçmenin kaydının dondurulduğunu açıkladı. Güven, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulduğunu aktardı. Güven, bu durumda olup kaydı dondurulan seçmen sayısının 91 bin 93 olduğunu bildirdi.

YSK verilerine göre Haziran ayında yapılan seçimlerde kaydı dondurulan seçmen sayısı 736'ydı.

31 Mart'ta seçimleri için ön hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Güven, Türkiye'de mevcut seçmen sayısının 57 milyon 58 bin 636 olduğunu bildirdi.

Seçmenlerin 28 milyon 929 bin 732'sinin kadın, 28 milyon 128 bin 904'ünün erkek olduğu açıklandı. 31 Mart'ta ilk kez oy kullanacakların sayısı 1 milyon 156 olarak açıklandı.

Sandık güvenliğine de değinen Güven, oy sandıklarından çıkacak sonuçları seçmenlerin YSK'nın sitesinden kontrol edebileceğini söyledi.

dpa/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

DW Türkçe Seçim Özel- Mansur Yavaş  

Benzer içerik

Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei

31 Mart seçimlerinde gözler endişeli AKP'lilerde 01.02.2019

Kadir Has Üniversitesi'nin araştırması, seçmenin iktidara da muhalefete de kurumlara da güveninin kalmadığını gösteriyor. Araştırma koordinatörü Mustafa Aydın, ekonomik kaygıların oy tercihini etkileyeceği görüşünde.

Deutschland Abstimmung - Türkei-Referendum

YSK düzenlemesi: "Seçimler şeffaf olamayacak" 03.01.2019

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimleri için resmi takvimi işletmeye başlatan Yüksek Seçim Kurulu yine "seçime şaibe mi karışacak" sorularının adresi oldu. Muhalefet, YSK'nın mühürsüz oyları geçerli saymasını hatırlatıyor.

Türkei städtisches Verkaufszentrum in Istanbul, Obst & Gemüse

Sebze-meyve kuyruklarında gergin bekleyiş 12.02.2019

Gıda fiyatlarındaki artışa karşı başlatılan tanzim satışlar vatandaşı ikiye böldü. Uygulamanın savaş yıllarındaki ekonomik darboğazı hatırlattığını söyleyenler de var, kriz söylemini provokasyon olarak görenler de…

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Baskı sonuç verdi: Filtresiz termik santrallere izin çıkmadı

Termik santrallerin bulunduğu illerdeki yerel grupların başlattığı kampanyada 60 binden fazla kişinin temiz hava hakkı talebi TBMM’de karşılık buldu. Torba Yasa’daki 45'inci madde geri çekildi. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

Berlin'deki "Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor. Günümüzde kadın hareketlerine rağmen reklamcılık hâlâ cinsiyetçiliğin etkisinde. 