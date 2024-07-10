3 bin 300 süper zengin servetin yüzde 23'üne sahip

Boston Consulting Group 2023 Küresel Servet Raporunu yayınladı. Rapora göre Almanya'da 3 bin 300 "süper zengin" toplam finansal varlıkların yüzde 23'üne sahip. Almanya'daki süper zenginler bir önceki yıla göre paylarını bir puan daha arttırdı. 100 milyon dolardan fazla finansal varlığı bulunan kişiler için "süper zengin" kavramı kullanılıyor.

Rapora göre Almanya'da servet dağılımı tüm ülkelerin ortalamasına göre daha eşitsiz. Almanya'da 555 bin dolar milyoneri bulunuyor ve bu sayının geçen yıl bir önceki yıla göre 30 bin daha fazla olduğu kaydediliyor. 66 milyon 500 bin Alman vatandaşının ise mali serveti 250 bin dolardan az. Bu kesim ülkenin toplam mali servetinin yüzde 42'sine sahip.

Araştırmacılar Almanya'da trendin gelecek 5 yıl daha devam edeceği ve süper zenginlerin toplam finansal servetin yüzde 26'sına sahip olacağını tahmin ediyor.

Süper zengin sayısında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ilk sırada geliyor. 26 bin süper zenginin bulunduğu ülkeyi 8 bin 300 süper zenginle Çin takip ediyor. Almanya bu iki ülkeden sonra 3 bin 300 ile üçüncü sırada geliyor.

ABD 119 trilyon dolarla mali servetler sıralamasında ilk sıradaki yerini koruyor. 33 trilyon dolarla Çin ve 15 trilyon dolarla Japonya ABD'yi takip ediyor. Dünya genelinde süper zengin sayısı 73 bin olarak kaydedilirken bu sayının geçen yıl bir önceki yıla göre 7 bin daha fazla olduğu belirtiliyor.

BCG raporuna göre, küresel net varlıklar geçen yıl yüzde dört artarak 477 trilyon dolara yükseldi. Nakit para, hesap bakiyeleri, tahviller, hisse senetleri, yatırım fonları ve emekli maaşlarının hepsini ifade eden finansal varlıklar, yüzde yedi artarak 275 trilyon dolara ulaştı. Almanya'da finansal varlıklar 2023 yılında yüzde beş oranında büyüdü.

AFP / EC, HT

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