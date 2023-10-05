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3. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Granada'da yapılıyor

5 Ekim 2023

3. EPC Zirvesi Granada'da başlıyor. Liderlerin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı ve Rusya ile ilişkilerin geleceği. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rahatsızlığı nedeniyle zirveye katılmıyor.

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3. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne (EPC) ev sahipliği yapan, İspanya'nın Granada kentinin UNESCO koruması altındaki tarihi kalesi - (28.05.2022)
GranadaFotoğraf: Reinhard Kaufhold/picture alliance/dpa

3. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi (EPC), yaklaşık 50 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla bugün İspanya'nın Granada kentinde yapılacak. 2022 yılında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimi ile kurulan ve üyeleri arasında tüm Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile Türkiye, İngiltere, Azerbaycan, Ermenistan, Ukrayna gibi çok sayıda ülkenin olduğu EPC, üyeler arasında iş birliği ile siyasi diyaloğu teşvik etmeyi amaçlıyor.

Zirve kapsamında yapılması planlanan Dağlık Karabağ barış görüşmesi ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Çarşamba günü Granada'ya gitmeyeceğini açıklamasının ardından iptal edilmişti. Azeri Press Ajansı (APA), Aliyev'in Granada'da, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dışında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yanı sıra Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in de katılımıyla yapılması planlanan beşli toplantıya Türkiye'nin davet edilmemesi üzerine İspanya'ya gitmekten vazgeçtiğini duyurmuştu. APA'nın haberinde Aliyev'in, Dağlık Karabağ konusunda ülkesinin müttefiki olan Türkiye'nin de toplantıda yer alması gerektiği fikrini savunduğu, ancak Fransa ile Almanya'nın buna karşı çıktığı belirtildi.

Çarşamba günü sabah saatlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İspanya'nın Granada kentinde yapılacak olan 3. EPC Zirvesi'ne katılmayacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, havalimanında kırmızı halı üstünde, ellerinde şemsiyeleri ile yürüyor - (25.09.2023 / Nahçıvan)
Arşiv - Recep Tayyip Erdoğan ve İlham AliyevFotoğraf: Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/picture alliance

Ukrayna Savaşı ve Kiev'e yönelik yardımların belirsizliği

Granada'da yapılacak olan zirvenin ana gündem maddesini Ukrayna Savaşı ve bu savaşın etkileri oluşturuyor. AB bu bağlamda, zirveden Moskova'ya bir kez daha, Rusya'nın Avrupa'dan nerede ise tamamen tecrit edildiği mesajının net bir şekilde verilmesini istiyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), bütçe görüşmelerinde yaşanan kriz ile AB içinde Rusya'ya ılımlı yaklaşan Macaristan'ın Ukrayna'ya yardımları bloke etmesi ve bu sebeplerden dolayı Ukrayna'ya yapılacak yardımların geleceğinin belirsiz olması Granada'da ele alınacak en önemli konulardan biri. Partisi Smer, Slovakya'da geçtiğimiz günlerde yapılan parlamento seçimlerini kazanan Robert Fico'nun da, Ukrayna ile ilgili olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi bir tavır takınacağı düşünülüyor. Fico, seçimlerden önce yaptığı açıklamalarda, Slovakya halkının Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasından hoşnut olmadığını ve iktidara gelmesi halinde bu ülkeye sadece sivil yardımlarda bulunacağını ifade etmişti.

Zelenskiy de Granada'da

Zirve öncesinde İspanya'ya gelip gelmeyeceği belli olmayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından paylaştığı mesajında, Granada'ya ulaştığını ve burada diğer EPC üeyeleri ile birlikte hedeflerinin, "Ortak Avrupa evinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak" olduğunu belirtti:

EPC Zirvesi'ne katılan liderlerin ayrıca, güncel jeopolitik gelişmelerin Birleşmiş Milletler (BM) ve G20 Grubu'nun geleceğini nasıl etkileyeceğini tartışması da bekleniyor. Her iki örgüte üye olan Rusya'nın buralarda etkili veto hakları bulunuyor.

Zirvenin resmi programına göre liderler, enerji, çevre ve sanal zeka konularında da görüş alışverişinde bulunacak. Gözlemciler, son günlerde yeniden alevlenen Kosova-Sırbistan geriliminin de büyük olasılıkla gündeme geleceğini ve liderlerin bu bölgedeki tansiyonu düşürmek amacıyla diplomatik hamlelerde bulunabileceğini belirtiyor.

EPC Zirvesi'nin ardından Cuma günü Granada'da, ana gündem maddesi göç olacak olan AB Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek.

 

dpa / ET,BÖ

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