28 Şubat'tan hükümlü generallerin rütbeleri söküldü

Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 13 emekli generalin rütbelerini söküldüğünü açıkladı. Emekli generallerden Korgeneral Hakkı Kılınç'ın rütbesinin sökülmesine ilişkin işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, emekli generallerin rütbelerinin sökülmesine ilişkin süreç şöyle işledi:

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli generalin 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince rütbelerinin sökülmesi için 19 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığına yazı gönderdi. Genelkurmay Başkanlığı da mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılması için emekli generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına talimat verdi.

Çalışmaların ardından Genelkurmay Personel Başkanlığı, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 50'nci maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı. Buna göre emekli Orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli Korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli Koramiral Aydan Erol, emekli Tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli Tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü.

Genelkurmay Personel Başkanlığı, rütbesi sökülecek isimler arasında yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'a ilişkin yazıyı da İçişleri Bakanlığına yönlendirdi.

Personel Başkanlığının Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği 9 Eylül tarihli yazıda rütbelerin sökülmesine ilişkin idari işlemin, sanıklar hakkındaki mahkumiyet kararına istinaden yapıldığı belirtildi.

AYM'den ret gelmişti

Anayasa Mahkemesi, 28 Şubat davasında hüküm giyen ve 19 Ağustos'ta cezaevine giren 14 emekli generalin infaz durdurma talebini 26 Ağustos'ta reddetmişti.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında yaşları 73 ile 89 arasında değişen 14 sanık hakkında "darbeye teşebbüs" suçundan verdiği müebbet hapis cezasının Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından onanması üzerine infaz süreci başlamıştı. Avukatlar, müvekkillerinin yaş ve sağlık durumlarını gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi'ne bulunmuştu. Başvuruda infazın durdurulması için tedbir kararı verilmesi istenmişti.

DW/CÖ,JD

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