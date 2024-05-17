28 Şubat davası hükümlüsü generallerin cezaları affedildi

Cumhurbaşkanı kararlarıyla 28 Şubat davasında hüküm giyen emekli komutanlar; Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak ve Aydan Erol'un cezaları affedildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, 28 Şubat davasında hüküm giyen komutanların cezaları affedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrasındaki yetkisini kullanarak emekli komutanların kalan cezalarını kaldırdı. Söz konusu fıkra Cumhurbaşkanına ‘sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletme veya kaldırma’ yetkisi veriyor. Emekli komutanlar, Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak, Aydan Erol, kararla birlikte cezaevinden çıkacak.

Erdoğan, emekli komutanlarla birlikte sağlık nedeniyle 7 mahkumun cezalarını da affetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı kararıyla emekli komutanların cezalarının affedilmesine ilişkin, "İleri derecede hastalıkları bulunan hükümlü generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak'ın cezalarının kaldırılma kararları gecikmiş ama doğru bir adımdır. Ailelerinin gözü aydın" dedi.

DW, ANKA / EC, MK