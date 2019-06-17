 23 Haziran seçiminde binlerce gözlemci görev alacak | TÜRKİYE | DW | 17.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

23 Haziran seçiminde binlerce gözlemci görev alacak

23 Haziran seçiminde binlerce gözlemci görevlendiriliyor. Avrupa Konseyi de seçimler için Türkiye'ye gözlemci gönderiyor.

Istanbul Kommunalwahlen in der Türkei (picture-alliance/Zuma/J. Hilton)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin AKP'nin itirazı üzerine yenilenmesine karar vermesi sonrası 23 Haziran'da düzenlenecek seçimler için binlerce gözlemci görevlendiriliyor.

Avrupa Konseyi'nden de gözlemcilerin Ankara ve İstanbul'a gidip diplomatlar, adaylar ve seçim yetkilileri ile görüşeceği bildirildi. Konsey delegasyonunun kaç kişi olacağı belirtilmedi ancak 31 Mart seçimlerinde 22 gözlemci görev almıştı.

Avrupa Konseyi Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla 1949’da kuruldu. Konseyin 47 üyesi bulunuyor. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeleri arasında sayılıyor.

Oy ve Ötesi gönüllüleri

Seçim günü Oy ve Ötesi inisiyatifi de binlerce gözlemci görevlendirecek. Oy ve Ötesi Başkanı Mustafa Köksalan şimdiye kadar dokuz bin gönüllünün gözlemci olmak için kendilerine başvurduğunu aktardı. Altı bin kişiye gözlemci olabilmeleri için eğitim verildi.

Oy ve Ötesi sandık sonuç tutanaklarını canlı olarak kamuoyu ile paylaşacağını da duyurdu.

CHP daha önce bin avukatı görevlendireceğini açıklamıştı. AKPli bir sözcü de seçim kurulunun seçimden iki gün önce kaç gözlemcinin görev alabileceğine dair bir açıklama yapacağını aktardı.

31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım'a 13 bin oy farkla kazanmıştı. Ancak AKP, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz etmiş ve YSK bu itirazı haklı bulmuştu. YSK, sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde belirlendiğini belirterek seçimin yenilenmesine karar vermişti.

dpa/SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

YSK'nın hangi kararı, neden tartışma yarattı?

YSK'nın İstanbul seçimi iptal etmesi sonrasında aldığı kararlar da tartışma yarattı. Son olarak 13 seçim müdürünün görev yerini değiştiren YSK’nın aldığı kararların yarattığı tartışmalar ve sorulara yanıt aradık. (06.06.2019)  

YSK İstanbul'daki 13 seçim müdürünü başka illere gönderdi

YSK 31 Mart’ta İstanbul’da görev yapan 13 seçim müdürünü başka illerde görevlendirdi. Karara gerekçe olarak "sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk" gösterildi. (06.06.2019)  

Oy ve Ötesi: Seçmen 31 Mart’taki belirsizliğe son vermek istiyor

Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Mustafa Köksalan, 23 Haziran’daki seçimde sandık başında görev almak isteyenlerin sayısında artış olduğunu söylüyor. Köksalan’a göre seçmen, 31 Mart’taki belirsizliğe bir son vermek istiyor. (07.06.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Yıldırım-İmamoğlu yayını seçmeni nasıl etkiledi?  

Ekrem İmamoğlu kimdir?  

Benzer içerik

Parti stantları: Seçmen gürültüye ve masrafa tepkili 17.06.2019

23 Haziran seçimlerine kalan süre azaldıkça partilerin kampanyalarındaki müzik sesi artıyor. Gürültüye ve seçim masraflarına tepki gösteren seçmenler, kampanyaların etkisiz olduğu görüşünde.

Kommunalwahlen in der Türkei Sezai Temelli bei der Stimmabgabe in Istanbul

Temelli: HDP'nin iktidarın adayına verecek oyu yok 17.06.2019

HDP Eş Genel Başkanı Temelli İstanbul seçim sonuçlarını bir kez daha HDP'li seçmenin belirleyeceğini ve iktidarın adayına verecek oyları olmadığını söyledi.

Bildkombo Istanbuler Bürgermeisterkandidaten Binali Yildirim und Ekrem Imamoglu

Yorum: Kampanya iyi gitmedi, tartışma denenecek 14.06.2019

Binali Yıldırım aylarca durup neden şimdi İmamoğlu’yla tartışmak istedi? Erdoğan neden tartışma programlarını bitirdi? Bir daha tartışma programına çıkar mı? Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv: Sahil Güvenlik'e ait bir arama kurtarma helikopteri

Bodrum açıklarında tekne faciası: 8 ölü

Sığınmacıları yasa dışı yollarla Yunanistan’a taşıyan bir teknenin Bodrum açıklarında batması sonucu en az sekiz kişi öldü. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  