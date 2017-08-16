22 yıldır Amazonlarda tek başına

Brezilya'da, Amazon ormanlarında yaşayan son yerli olduğu tahmin edilen bir adamın görüntüleri yayınlandı. Adı, hangi kabileden olduğu ve hangi dili konuştuğu bilinmeyen adamın 22 yıldır Amazon ormanlarında dış dünyadan tamamen kopmuş bir şekilde tek başına yaşadığı belirtildi.

Brezilya'da yerli halkları korumak üzere çalışan FUNAI Vakfı tarafından yayınlanan görüntülerde, tek başına ağaç keserken bir adam görünüyor. Vakıf bir yerlinin ilk kez bu kadar yakından görüntülenebildiğini belirtti. 2011 yılına ait olduğu belirtilen görüntülerdeki adamın hayatta olduğuna dair en son Mayıs ayında izlere rastlandığı bilgisi verildi.

Amazon ormanlarında yaşayan ve son kabile üyesi olduğu tahmin edilen adam, ilk insanların yaşadığı şartlar altında yaşıyor. Vakfın görüntüler sonrası yayınlanan açıklamasına göre, yerli adama ait sadece ormanda yüzünün görünmediği ve arkadan çekilmiş bir görüntüsü bulunuyor. Görüntünün 1990 yılında çekilen bir belgeselde tesadüfen tespit edildiği belirtildi.

Vakıf, ilk kez Tanaru bölgesinde görülen yerli adamı 1996 yılından bu yana takip ediyor. 55 ile 60 yaşları arasında olduğu tahmin edilen yerlinin sağlık durumunun da iyi olduğundan yola çıkılıyor. Ancak kesinlikle dış dünya ile iletişim kurmak istemediği tespit edilen adamın yaşadığı bölgeye girilmiyor.

Vakıf görüntüleri yayınlamakta tereddüt etti

Yerli adamın izini süren ekibin koordinatörü Altair Algayer vakfın başlarda rızasını alamayacakları gerekçesiyle yerli adamın görüntülerini yayınlama konusunda tereddütte kaldıklarını belirtti. Algayer ardından yerli adamın görüntüsünün yayınlanmasının, dış dünyadan kopuk yaşayan insanlara dikkat çekmeye hizmet edebileceğinin düşünüldüğünü ifade etti.

Algayer, görüntülerin yayınlanmasının ardından birçok kişinin bilgi almak için aradığını ve yerlilerin nasıl olduklarını, neye benzediklerini ve hala yaşayıp yaşamadıklarını öğrenmek istediklerini ifade etti. Algayer bu nedenle görüntülerin yayınlanmasının bölgeyi korumaya da yardımcı olabileceğine dikkat çekti.

1970'lerden itibaren çiftçiler tarafından öldürüldüler

Brezilya'nın Amazon ormanları dış dünya ile bağlantıları olmayan birçok yerli kabilenin yaşam alanı konumundaydı. FUNAI Tanaru'nun yerli nüfusunun 1970 ve 1980'li yıllarda büyük ölçüde çiftçiler tarafından bölgeyi terk etmeye zorlandıklarını belirtti. Görüntülerde yer alan adamın 1995 yılında çiftçiler tarafından öldürülen bir kabilenin son üyesi olduğundan yola çıkılıyor.

DW,AFP,dpa/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe