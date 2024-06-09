21 ülkede Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılıyor

Almanya ve 20 AB ülkesinde seçmenler bugün Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandığa gidiyor. Almanya'da 65 milyon seçmen yerel saatle 18:00'e kadar oyunu kullanabilecek.

Almanya'da Avrupa Parlamentosu seçimleri için seçmenler sandık başına gidiyor. Avrupa Birliği'nin (AB) Hollanda, İrlanda, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi bazı üye ülkelerinde oylama geçtiğimiz günlerde yapıldı ancak Almanya ve Yunanistan'ın da dahil olduğu 20 AB ülkesinde bugün sandığa gidiliyor.

AB çapında 360 milyondan fazla seçmen bulunuyor. AP'de gelecek beş yıl görev yapacak temsilcileri belirleyecek Avrupalı seçmenler Avrupa Parlamentosundaki 720 sandalye için oylarını kullanıyor. Parlamentodaki 96 milletvekili Almanya'dan olacak. AP seçimleri, yaklaşık 1 milyar seçmenin oy kullandığı Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük ikinci seçimleri olma özelliğini taşıyor. Avrupa seçimleri ayrıca ulusal sınırları aşan tek doğrudan seçim niteliğinde. Almanya'da 35 farklı parti ve yapılanmadan 1400 aday yarışıyor.

Avrupa Parlamentosu'ndaki sandalye dağılımına ilişkin tahminlerin Pazar akşamı 20:15-20:30 arasında gelmesi bekleniyor. İlk sandık çıkış anketleri saat 23:00'ten sonra bekleniyor.

Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin kazanması bekleniyor

Anketlere göre Almanya'daki seçimi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin büyük farkla kazanması bekleniyor. Birlik partilerinin ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oyları hemen hemen eşit görünüyor. Anketlerde, Avusturya, Fransa ve İtalya da dahil olmak üzere 27 AB üyesi ülkenin bir kısmında sağ partilerin güçlü bir performans göstermesi muhtemel.

Almanya'da ilk kez 16 ve 17 yaşındaki vatandaşlar da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabiliyor. Federal İstatistik Dairesi'ne göre bu seçmenlerin sayısı yaklaşık 1,4 milyon.

Dpa, AFP / SSB, EC