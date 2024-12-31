2024'te yılın kelimesi: Geçim

DW Türkçe her sene olduğu gibi bu yıl da sosyal medyadaki takipçilerinden yılın kelimesini belirlemesini istedi. Yapılan anket sonucunda, 2024'e damga vuran kelime "Geçim" seçildi.



DW Türkçe'nin Twitter'da düzenlediği ankete 4 bin 694 kişi katıldı. Takipçilerden gelen öneriler doğrultusunda belirlenen dört aday kelimenin yarıştığı ankete katılanların yüzde 46,2'si "Geçim" lehinde oy kullandı. "Yozlaşma" kelimesi yüzde 22,9 oyla ikinci oldu.

Ankette üçüncülüğü, Türkiye'de emeklilerin talepleri nedeniyle aday kelimeler arasında bulunan "emekli" aldı. Ankete katılanların yüzde 17'si bu kelimeye oy verdi.

Gazze Şeridi, Lübnan, Suriye ve Ukrayna'daki savaşlar nedeniyle ankette kendine yer bulan "savaş" kelimesiyse yüzde 13,9 ile dördüncü sırada kaldı.

2023'ün kelimesi "deprem" olmuştu

DW Türkçe'nin geçen seneki "yılın kelimesi" anketinde en fazla oyu "deprem" almıştı. 2022'de ise "enflasyon" yılın kelimesi seçilmişti.

2021'de "dolar", 2020'de "korona", 2019'daysa "mazbata" yılın kelimesi olmuştu. DW Türkçe'nin yılın kelimesi anketini düzenlediği ilk yıl olan 2018'de de yine "dolar" en fazla oyu almıştı.

DW,CÖ,BÜ/TY

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