2024 bütçe teklifinde din eğitimine 79 milyarlık kaynak

TBMM gündemine alınan 2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nde din hizmetleri ve yaygın din eğitimine 79 milyar lira, insan haklarına ise 474 bin lira kaynak ayrıldı.

2024 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'de gündeme alındı. Teklifin, Merkezi Yönetim Bütçe Ödeneklerinin Programlara Göre Dağılımı tablosunda iktidarın yatırım ve harcama öncelikleri görüldü.

Buna göre; din hizmetleri ve yaygın din eğitimine 79 milyar 718 bin lira ödenek ayırırken, insan haklarına 474 bin lira, araştırma, geliştirme ve yeniliğe 40 milyar 274 milyon lira, uzay ve havacılığa 4 milyar 83 milyon 808 bin lira ödenek verilecek.

Teklife göre ailenin korunması ve güçlendirilmesine 11 milyar 904 milyon 918 bin lira, kadının güçlenmesine ise 3 milyar 817 milyon lira kaynak ayrılacak. Koruyucu sağlık hizmetlerine 203 milyar 145 milyon 497 bin lira ayrılmasına karşın tedavi edici sağlık hizmetlerine 573 milyar 41 milyon 419 bin lira ödenek verilecek.

Teklife göre "bağımlılıkla mücadeleye" 9 milyar 343 milyon 722 bin lira, "gençliğe” 8 milyar 527 milyon 496 bin lira ayrılacak.

Teklife göre göç yönetimine 21 milyar 589 milyon lira ayrılırken, şehit yakını ve gaziler için 11 milyar 28 milyon lira ödenek verilecek. Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşmaya 280 milyar 35 milyon lira ödenek ayrılacak.

ANKA/TY,EC

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