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2024 ABD seçimleri
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Haberler
06.11.2024
6 Kasım 2024
Avrupa'da Trump'a karşı strateji arayışı
06.11.2024
6 Kasım 2024
Alman ekonomisinde Trump endişesi
06.11.2024
6 Kasım 2024
Riyal dolar karşısında tarihin en düşük seviyesinde
06.11.2024
6 Kasım 2024
ABD'de başkanlık seçimlerini Trump kazandı
06.11.2024
6 Kasım 2024
Trump'ın zaferine Almanya'dan tepkiler
06.11.2024
6 Kasım 2024
Liderlerden Trump'a tebrik mesajları
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Güncel Konular
Trump neden 11 hafta beklemek zorunda?
Trump neden 11 hafta beklemek zorunda?
Donald Trump'ın görevine başlaması için 11 haftalık bir süreç var. Bu süre neden bu kadar uzun?
Politika
07.11.2024
7 Kasım 2024
Trump'ın ikinci döneminde Türkiye'yi neler bekliyor?
Trump'ın ikinci döneminde Türkiye'yi neler bekliyor?
Trump'ın seçilmesiyle Türkiye'yi neler bekliyor? ABD Suriye'den çekilir mi? Güçlenen bir Trump, Erdoğan için avantaj mı?
Politika
06.11.2024
6 Kasım 2024
İkinci Trump dönemi: Küresel ekonomi nasıl etkilenecek?
İkinci Trump dönemi: Küresel ekonomi nasıl etkilenecek?
Dünya yeni bir Trump dönemine girerken pek çok para birimi dolar karşısında düştü, Bitcoin ise zirve yaptı.
Ekonomi
06.11.2024
6 Kasım 2024
Kitabı hayatını değiştirdi: Trump'ın yardımcısı J.D. Vance
Kitabı hayatını değiştirdi: Trump'ın yardımcısı J.D. Vance
Hayatı bir kitapla değişen Donald Trump'ın müstakbel yardımcısı J,D. Vance kimdir?
Politika
06.11.2024
6 Kasım 2024
"Önce Amerika" diyen Donald Trump kimdir?
"Önce Amerika" diyen Donald Trump kimdir?
İkinci başkanlık dönemine hazırlanan Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kimdir?
Politika
06.11.2024
6 Kasım 2024
Trump yeniden seçilirse Türkiye ekonomisi nasıl etkilenir?
Trump yeniden seçilirse Türkiye ekonomisi nasıl etkilenir?
Trump, Brunson krizi nedeniyle alüminyum ve çelik ithalatına getirdiği ek vergiyi Türkiye için iki katına çıkarmıştı
Politika
06.11.2024
6 Kasım 2024
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DW'nin Önerileri
10 soruda ABD'de başkanlık seçimleri
ABD'li seçmenler tercihini yaptı. İşte 10 soruda ABD'deki seçimlerle ilgili bilmeniz gerekenler:
Politika
06.11.2024
6 Kasım 2024
Türkiye için Trump ve Harris senaryoları neler?
Kalın Türkiye dosyasını Trump mı Harris mi devralacak? İki başkan adayının Türkiye politikası nasıl?
Politika
01.11.2024
1 Kasım 2024
Yedi kilit konuda Kamala Harris ve Donald Trump ne diyor?
Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump yedi kilit konuda neyi savunuyor?
Politika
27.10.2024
27 Ekim 2024
ABD olası bir Ortadoğu savaşına müdahil olur mu?
ABD, İsrail'i desteklemeye devam ediyor. Bu desteğin, İran'a karşı olası bir savaşta da sürmesi kuvvetle muhtemel.
Politika
08.10.2024
8 Ekim 2024
Rusya seçimleri nasıl etkilemeye çalışıyor?
Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde ABD, Rusya'yı seçimleri etkilemeye çalışmakla suçluyor.
Politika
10.09.2024
10 Eylül 2024
Trump yeniden seçilirse Türkiye'yi neler bekliyor?
Trump'ın olası ikinci döneminde Ortadoğu ve Ukrayna gibi sıcak bölgelerdeki tutumu Türkiye'yi de etkileyecek.
Politika
22.07.2024
22 Temmuz 2024
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