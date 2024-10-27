  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2024 ABD seçimleri OrtadoğuTürkiye ekonomisi

2024 ABD seçimleri

Sonraki bölüme git Haberler

Haberler

6 Kasım 2024

Avrupa'da Trump'a karşı strateji arayışı

6 Kasım 2024

Alman ekonomisinde Trump endişesi

6 Kasım 2024

Riyal dolar karşısında tarihin en düşük seviyesinde

6 Kasım 2024

ABD'de başkanlık seçimlerini Trump kazandı

6 Kasım 2024

Trump'ın zaferine Almanya'dan tepkiler

6 Kasım 2024

Liderlerden Trump'a tebrik mesajları

Daha fazlası
Sonraki bölüme git Güncel Konular

Güncel Konular

Eldivenli bir kadın oy zarflarını topluyor.

Trump neden 11 hafta beklemek zorunda?

Trump neden 11 hafta beklemek zorunda?

Donald Trump'ın görevine başlaması için 11 haftalık bir süreç var. Bu süre neden bu kadar uzun?
Politika7 Kasım 2024
ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Trump'ın ikinci döneminde Türkiye'yi neler bekliyor?

Trump'ın ikinci döneminde Türkiye'yi neler bekliyor?

Trump'ın seçilmesiyle Türkiye'yi neler bekliyor? ABD Suriye'den çekilir mi? Güçlenen bir Trump, Erdoğan için avantaj mı?
Politika6 Kasım 2024
Arka planda borsa ekranı ve önde bir el ABD doları tutuyor

İkinci Trump dönemi: Küresel ekonomi nasıl etkilenecek?

İkinci Trump dönemi: Küresel ekonomi nasıl etkilenecek?

Dünya yeni bir Trump dönemine girerken pek çok para birimi dolar karşısında düştü, Bitcoin ise zirve yaptı.
Ekonomi6 Kasım 2024
Donald Trump'ın kendisine yardımcı olarak seçtiği J.D. Vance zafer konuşması yaparken

Kitabı hayatını değiştirdi: Trump'ın yardımcısı J.D. Vance

Kitabı hayatını değiştirdi: Trump'ın yardımcısı J.D. Vance

Hayatı bir kitapla değişen Donald Trump'ın müstakbel yardımcısı J,D. Vance kimdir?
Politika6 Kasım 2024
ABD'de ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump zafer konuşması yaparken

"Önce Amerika" diyen Donald Trump kimdir?

"Önce Amerika" diyen Donald Trump kimdir?

İkinci başkanlık dönemine hazırlanan Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kimdir?
Politika6 Kasım 2024
New York'taki seçim mitinginde kürsüde konuşan Donald Trump

Trump yeniden seçilirse Türkiye ekonomisi nasıl etkilenir?

Trump yeniden seçilirse Türkiye ekonomisi nasıl etkilenir?

Trump, Brunson krizi nedeniyle alüminyum ve çelik ithalatına getirdiği ek vergiyi Türkiye için iki katına çıkarmıştı
Politika6 Kasım 2024
Daha fazlası
Sonraki bölüme git DW'nin Önerileri

DW'nin Önerileri

Bir cep telefonu ekranında Trump ve Harris'in isimlerinin oy pusulasını sembolize eden çarpı işareti ve arka planda adayların silüetleri görünüyor

10 soruda ABD'de başkanlık seçimleri

ABD'li seçmenler tercihini yaptı. İşte 10 soruda ABD'deki seçimlerle ilgili bilmeniz gerekenler:
Politika6 Kasım 2024
ABD Başkanlık adayları Donald Trump ve Kamala Harris

Türkiye için Trump ve Harris senaryoları neler?

Kalın Türkiye dosyasını Trump mı Harris mi devralacak? İki başkan adayının Türkiye politikası nasıl?
Politika1 Kasım 2024
Kombobild | Donald Trump und Kamala Harris ALTES DESIGN

Yedi kilit konuda Kamala Harris ve Donald Trump ne diyor?

Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump yedi kilit konuda neyi savunuyor?
Politika27 Ekim 2024
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden el sıkışıyorlar

ABD olası bir Ortadoğu savaşına müdahil olur mu?

ABD, İsrail'i desteklemeye devam ediyor. Bu desteğin, İran'a karşı olası bir savaşta da sürmesi kuvvetle muhtemel.
Politika8 Ekim 2024
Üzerinde Trump ve diğer ABD'li siyasetçilerin resimleri bulunan matroşka bebekler

Rusya seçimleri nasıl etkilemeye çalışıyor?

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde ABD, Rusya'yı seçimleri etkilemeye çalışmakla suçluyor.
Politika10 Eylül 2024

Trump yeniden seçilirse Türkiye'yi neler bekliyor?

Trump'ın olası ikinci döneminde Ortadoğu ve Ukrayna gibi sıcak bölgelerdeki tutumu Türkiye'yi de etkileyecek.
Politika22 Temmuz 2024
Bu konudaki tüm (90) içerik