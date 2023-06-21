26 binden fazla Türk Avrupa'ya iltica başvurusu yaptı

Bu yıl şu ana kadar 26 binden fazla Türk vatandaşının Avrupa ülkelerine iltica başvurusu yaptığı bildirildi. En fazla vize başvurusu yapan ülke ise Türkiye oldu.

ANKA haber ajansının AB kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 2023 yılının başından bu yana 26 binden fazla Türk vatandaşı Avrupa'ya iltica başvurusunda bulundu.

Haberde, Türkiye'nin 2023 yılında AB'ye yapılan iltica başvurularında Suriye, Afganistan, Venezuela ve Kolombiya'nın ardından beşinci sırada yer aldığı belirtildi.

Bir AB yetkilisinin ANKA'ya verdiği bilgiye göre; 2022 yılında AB ve Schengen ülkelerinin konsoloslukları, dünya genelinde 7,5 milyondan fazla kısa dönemli vize başvurusu aldı. Türkiye'den 2022'de 778 bin 409 kısa dönemli vize başvurusunun yapıldığı belirtilen haberde, bu sayının 2021 yılında 271 bin 997 olduğu hatırlatıldı.

İstatistiklere göre, Türkiye vize başvurularında birinci sırada yer alıyor. Türkiye'yi Rusya ve Hindistan takip ediyor.

Ret oranı yüzde 15

Türkiye'den Türk vatandaşlarının yaptığı vize başvurularında ret oranının yüzde 15,37 olduğu kaydedilirken dünya ortalamasının yüzde 17,9 olduğu belirtildi. Türkiye'den 2021 yılında yapılan vize başvurularında ret oranı yüzde 16,9'du.

Çoklu giriş vizesi alan ülkeler arasında Türkiye'nin yüzde 78,1 ile birinci sırada yer aldığı, dünya genelinde bu oranın yaklaşık yüzde 58 olduğu bilgisi edinildi. ANKA haberinde, vize sürecinin uzun sürme nedeninin, "başvuruların yalnızca bir yıl içinde üç katına çıkması, hatalı başvurular ve benzeri sebepler" olduğu belirtildi.

Son dönemde Türkiye'den AB ülkelerine vize başvurusu yapanların randevu almakta yaşadıkları zorluk ve artan ret sayıları tartışmalara neden olmuştu.

DW,ANKA/CÖ,TY

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