2023'ün vergi rekortmenleri açıklandı: Bayraktar ilk sırada

Türkiye'nin vergi rekortmeni İHA üreticisi Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. İlk 100'e giren 73 kişi isimlerini gizli tutmayı tercih etti. Kurumlar vergisinde ise üst sıralar bankaların.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2023 yılında Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellefin yer aldığı listeyi açıkladı.

Buna göre geçen yıl en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef insansız hava araçları (İHA) üreticisi Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar'a 1 milyar 952 milyon 680 bin lira vergi tahakkuk etti. Listedeki ikinci isim de yine Baykar'dan, 1 milyar 683 milyon 198 bin lira ile Genel Müdür Haluk Bayraktar oldu.

Selçuk ve Haluk Bayraktar, 2021 ve 2022 yıllarında da Türkiye'de en çok gelir vergisi ödeyen kişiler olmuştu.

Vergi rekortmenleri sıralamasında üçüncülük ise 480 milyon 80 bin lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç'un oldu.

Kişi başı 45 bin TL vergi

En çok vergi veren ilk 10 kişiden sadece beşi isminin paylaşılmasına izin verdi, 100 rekortmenden 73'ü ismini açıklamak istemedi. Bu durum önceki yıllarla benzerlik gösterirken 2022'de 25, 2021'de ise yalnızca 28 kişi ismini açıklamıştı.

GİB'in açıklamasına göre 2023'te 4 milyon 541 bin mükellef yıllık gelir vergisi beyannamesi düzenlerken, kişi başına düşen ortalama vergi miktarı 45 bin 255 TL oldu.

Geçen yıl tahakkuk eden vergi toplamı 2022'ye göre yüzde 92 fazla oldu.

Kurumlarda lider bankalar

Kurumlar vergisi rekortmeni ise 22 milyar 747 milyon lira vergi tahakkuku ile Ziraat Bankası oldu. Listenin 2'nci sırasında 21 milyar 870 milyon lira ile Garanti Bankası yer aldı. Akbank 12 milyar 564 milyon 982 bin lira ile üçüncü geldi.

Geçen yıl kurumlara tahakkuk eden vergi toplamı yüzde 41 artarken listede ilk sekiz basamağı bankalar doldurdu.

DW / MUK,TY

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