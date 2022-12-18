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Şampiyon Arjantin oldu
Şampiyon Arjantin olduFotoğraf: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP
SporArjantin

2022 Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin

2 saat önce

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon Fransa'yı penaltılarda 4-2 alt etmeyi başaran Arjantin oldu.

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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın final maçında Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi.

Arjantin, maç süresi 2-2 ve uzatma devreleri 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'yı penaltılarda 4-2 yenmeyi başararak şampiyonluğa ulaştı.

Lautaro Martinez ve Lionel Messi'nin şampiyonluk sevinci
Lautaro Martinez ve Lionel Messi'nin şampiyonluk sevinciFotoğraf: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Son olarak 1986 senesinde şampiyonluk elde eden Arjantin böylelikle üçüncü kez Dünya Kupası'nı kaldıran taraf olma sevincini yaşadı. Arjantin'in kaptanı 35 yaşındaki Lionel Messi, turnuvada 26'ncı kez forma giyerek bir rekora imza attı.

Fransa Arjantin'i yakaladı, maçı kaybetti

Lusail Stadı'nda oynanan mücadeleye Arjantin etkili başladı. 23'üncü dakikada Messi'nin penaltı ile Arjantin'i 1-0 öne geçirmesinin ardından 36'ncı dakikada Di Maria'nın golüyle Arjantin ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Ancak Fransa'nın, Mbappe'nin 79'uncu ve 81'inci dakikadaki golleriyle 2-0'dan 2-2'yi yakalamasıyla maç uzatmalara gitti.

Fransa, sahadan 4-2 yenik ayrıldı
Fransa, sahadan 4-2 yenik ayrıldıFotoğraf: KAI PFAFFENBACH/REUTERS

Uzatmalarda Messi'nin golü ile Arjantin skoru 3-2'ye getirdi. Fransa 118'inci dakikada Mbappe'nin golü ile skoru yeniden eşitlemeyi başardı. Penaltıda rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayan Arjantin böylelikle Kupa'nın sahibi oldu.

DW/BÖ, JD

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