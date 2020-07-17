"2021 ortasına kadar korona aşısı yok"

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, testleri süren yeni tür koronavirüs aşısının 2021 yılının ortasına kadar insanlara yaygın biçimde sağlanmasının mümkün olmadığını ifade etti. başkent Berlin'de açıklamalarda bulunan Karliczek, aşı test sürecinde aksilikler yaşanabileceğini ve beklentilerin düşük tutulması gerektiğinin altını çizdi. Karliczek, "Şu noktada mucize beklememeliyiz. Aşıların toplumun büyük kısmı için gelecek yılın ortasından itibaren mevcut olacağı ihtimaline yoğunlaşmayı sürdürmeliyiz" diye konuştu.

Karliczek ayrıca, vatandaşlara tedbiri elden bırakmama çağrısında bulunarak, "Pandemi hepimiz için zorlu bir süreç. Kısmen de sinir bozucu ve birçok insanın kuvvetine mal oluyor. Ancak bu salgın insanların büyük kısmı için tehlike de arz ediyor" ifadelerini kullandı.

İnsanların eski yaşamlarına geri dönmek istemelerinin anlaşılabilir olduğunu kaydeden Bakan, korona önlemleri sayesinde şu ana kadar kaydedilen başarının riske atılmaması için disiplinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Hijyen, mesafe ve maske önlemlerine bağlı kalınması çağrısı yapan Bakan, son günlerde artan vaka sayılarına atfen "Virüse yeniden geniş kapsamlı biçimde yayılma şansı vermemeliyiz" diye konuştu.

Reuters,dpa / BÜ,ET

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